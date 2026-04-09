Rusia lanzará dos vehículos a la Luna para determinar futura base

«Elegiremos un polo y esos dos rovers se desplazarán a decenas de kilómetros y explorarán la superficie para crear la base lunar», dijo Kutovói en un foro en el contexto de la Semana del Espacio 2026 en Rusia.

Anteriormente trascendió que Moscú considera lanzar en 2029-2030 dos vehículos lunares Luna-27, uno al polo norte y otro al sur del satélite natural de la Tierra.

A su vez, el director general de la empresa rusa NPO Lavochkin, Vasili Marfin, comentó en enero pasado que en 2036 se considera lanzar la sonda Luna-30 con dos vehículos lunares de clase media.

Rusia celebra del 6 al 12 de abril la Semana del Espacio, dedicada al aniversario 65 del histórico vuelo del cosmonauta y piloto soviético Yuri Gagarin (1934-1968).

La organización de la Semana está a cargo de la corporación estatal Roscosmos.