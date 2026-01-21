Celebran el Día de la Ciencia Cubana en Cienfuegos

Compartir en

El Hospital Universitario Paquito González Cueto acogió el acto provincial por el Día de la Ciencia Cubana en Cienfuegos, una jornada dedicada a reconocer el quehacer de investigadores e innovadores del territorio.

Al encuentro asistieron Maikel Betancourt Dueñas, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Yanil Marcelo Reguera, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno, junto a investigadores y representantes del sector empresarial.

En la ceremonia, la Academia de Ciencias de Cuba entregó su Premio Nacional 2024 al resultado “Contribuciones teóricas y prácticas a la educación médica superior y su didáctica particular”, de los Doctores en Ciencias Luis Alberto Corona Martínez y Mercedes Fonseca Hernández.

Asimismo, el Comité Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte impuso la Distinción Juan Tomás Roy a trabajadores con más de dos décadas de labor ininterrumpida. También se reconoció a un grupo de cienfuegueros por su destacada labor en la promoción de la actividad científica e innovadora en sus instituciones.

En sus palabras centrales, la delegada territorial del CITMA, Yarina de la Caridad Soto Herrera, felicitó a la comunidad científica cienfueguera y subrayó que el 2025 devino un período de grandes desafíos y acontecimientos. Destacó que, por primera vez, Cuba cuenta con una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, normativa que busca que los resultados de las investigaciones se materialicen en la producción de bienes y servicios.

El día de la ciencia cubana se celebra cada 15 de enero, tiene su origen en el histórico discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en esa misma fecha de 1960, cuando afirmó que el futuro de la patria debía ser un futuro de hombres de ciencia y pensamiento. Oficialmente instituida en 1990, la fecha reconoce el papel decisivo de la comunidad científica en el proyecto social cubano.

