A los 102 años de su desaparición fisca, Lenin siempre actual

Este 21 de enero se cumplen 102 años de la desaparición física de uno de los más grandes pensadores en la historia de humanidad.

Había nacido Vladimir Ilich Ulianov el 22 de abril de 1870 en la actual Rusia, país del entonces imperio de los zares.

Lenin, como se le llamó por sus fieles amigos y compañeros de lucha desarrolló una vasta obra en el orden teórico y práctico que constituye un monumento para la clase obrera mundial.

Con la fuerza de su pluma fue capaz de continuar la obra de dos grandes del proletariado internacional: “Calos Marx y Federico Engels”.

Como continuador de ese inmenso legado fue el hombre que desenmascaro al capitalismo en su época imperialista al esbozar y desarrollar sus cinco rasgos económicos fundamentales, a saber: Concentración y centralización del capital y la producción, que al llegar a cierto grado de desarrollo da lugar al monopolio, fusión o entrelazamiento del capital industrial con el capital bancario en un mecanismo único, surgiendo así el capital financiero, la exportación de capitales, el reparto económico y el reparto territorial del mundo.

Sobre esta base Lenin sostuvo que la Revolución Socialista podría triunfar en los países subdesarrollados en la época del imperialismo, el apotegma se cumplió con el triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917.

Vladímir Ilich, diseñó una estrategia para el paso de Revolución Democrático burguesa a la Revolución Socialista, desarrolló una lucha encarnizada contra los oportunistas de todo tipo y edificó un estado multinacional que tuvo su colofón en la creación de la Unión de Repúblicas, socialistas soviéticas en 1922.

Pero Lenin también tuvo entre otros innumerables méritos: La creación de Partido de nuevo tipo, la elaboración de la estrategia y la táctica para la lucha del pueblo ruso contra el cerco imperialista, la concesión de tierra, paz y pan para los pueblos como parte de los primeros decretos del poder soviético, etc.

En las condiciones actuales la política agresiva del imperialismo y en especial sus defensores tratan de “ningunear” la obra de Lenin, pero valdría la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿Ha desaparecido la naturaleza agresiva del imperio? ¿Los conflictos internacionales se han acabado? ¿Ha cesado la explotación de millones de hombres en el globo terráqueo? ¿Desapareció la brecha entre los ricos y los pobres? ¿Ha dejado de existir la drogadicción y como consecuencia de ello la obtención de superganancia?

Hoy algunos círculos seudorevolucionarios se trata de “tergiversar “la obra teórica y práctica de Lenin, incluso algunos afirman que se ha puesto “vieja” y que no responde a las realidades de nuestra época.

En nuestro criterio este paladín del proletariado mundial se levanta cual Everest en el escenario mundial y su legado conserva frescura y lozanía.

En Coautoría con: Máster en Ciencias Ivón Morales Castellanos; Ingeniero Yurisdán López Villa: profesores de la Facultad del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos Alejandro Nápoles León.

