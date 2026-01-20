Miraflores reporta «Fake News» imagen compartida por Trump y difundida por medios

Compartir en

El Gobierno de Venezuela desmintió este martes 20 de enero una imagen que habría sido publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que el territorio venezolano aparece cubierto por la bandera estadounidense. A través de la cuenta en la red social X de «Miraflores al Momento», calificaron la pieza como un material “fake” (falso) generado con Inteligencia Artificial (IA).

La imagen en cuestión muestra un mapa de América donde no solo Venezuela, sino también Canadá y Groenlandia, aparecen como territorios estadounidenses. No obstante, la foto real se tomó en agosto de 2025 en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde el mandatario estadounidense se reunió con los principales líderes de la Unión Europea (UE), con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

En torno a la mesa del Despacho Oval, están la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. En el centro de la imagen, entre Trump y los dirigentes, se generó la fotografía con el mapa de América con los territorios mencionados como parte de Estados Unidos.

En repetidas ocasiones, el presidente Donald Trump ha sugerido que Canadá debería integrarse como un estado más de su país; y el 3 de enero ordenó una agresión militar en Venezuela que derivó en el secuestro del presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. El hecho generó repudio por parte del pueblo venezolano y alrededor del mundo.

En cuanto a Groenlandia, recientemente, el inquilino de la Casa Blanca anunció la imposición de un arancel del 10 por ciento a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero que posteriormente aumentará al 25 por ciento y permanecerá vigente hasta que se alcance un acuerdo para la adquisición de la isla.

En un esfuerzo por combatir la desinformación, el Gobierno Bolivariano también desmintió una noticia difundida por el medio NTN24. Dicho reporte vinculaba falsamente al diputado Nicolás Maduro Guerra con una supuesta reunión con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Medellín, Colombia.

A través de la misma cuenta Miraflores al Momento, se denunció que la información —basada en un presunto informe desclasificado— es carente de sustento. La publicación del medio de comunicación pretendió sugerir la participación de ciudadanos venezolanos en la establecimiento de presuntas rutas para el narcotráfico.

