Caracas: No hay pueblo de América Latina que no haya sufrido golpe de CIA

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

“No hay pueblo de esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA. No hay pueblo de esta América o asesinatos de líderes de esos pueblos que no haya propiciado la CIA”, destacó el miércoles el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.

Cabello manifestó que Venezuela tendría que “darle gracias a EE.UU.”, ya que Washington anunció formalmente el inicio de operaciones de la CIA en el país. “Imagínense ustedes, pues, formalmente lo han dicho”, agregó.

En cuanto al golpe de Estado estadounidense en Chile en 1973 y al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, advirtió que EE.UU. busca manipular la conciencia de los pueblos con dinero; “pero con el pueblo de Venezuela no sucederá”, aseguró.

“Ellos tienen el asesoramiento de los cuerpos militares para comprar conciencias. Ellos salen a comprar conciencias, al que le salga barata se la compran”, avisó.

El titular venezolano formuló estas declaraciones después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmara que autorizó a la CIA a operar en Venezuela, luego de que un informe revelara que el objetivo último de dicha agencia es derrocar a Maduro.

En la misma jornada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió la decisión del mandatario estadounidense, destacando que “América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. La paz se gana, no tengo ninguna duda. La paz se preserva”.

En agosto, EE.UU. desplegó un gran contingente militar en la región, bajo el pretexto de combatir cárteles de narcotráfico, sin presentar pruebas, lo que Caracas califica como una agresión y cuestiona sus verdaderas intenciones.

Visitas: 0