Jueza bloquea temporalmente despidos ordenados por Trump durante cierre del Gobierno

Trabajadores federales sostienen que violan sus derechos constitucionales y laborales. Sindicatos interpusieron demandas legales para impugnarlo

Una jueza estadounidense ordenó a la Administración Trump suspender sus planes de despedir a miles de empleados federales durante el cierre del Gobierno, plan con claras intenciones políticas. Al emitir la orden de restricción temporal, la magistrada Susan Yvonne Illston, del Tribunal del Distrito Norte de California, aseveró que «las actividades que se están llevando a cabo aquí son contrarias a la ley».

La decisión, dictada este miércoles en San Francisco, se produce tras las advertencias de despido que han sido enviadas a más de 4.100 trabajadores federales desde la semana pasada. Illston afirmó que la Administración Trump aprovechó «la paralización del gasto y del funcionamiento del Gobierno» para los despidos.

«Eso no se puede hacer en un país de derecho. Y aquí tenemos leyes, y lo que se está articulando no está dentro de la ley«, declaró la jueza, quien expresó su confianza en que los sindicatos podrán demostrar que las acciones del Gobierno son ilegales.

La parálisis del Gobierno por falta de un acuerdo presupuestario es provocada por las diferencias políticas entre republicanos y demócratas. Este miércoles el Senado fracasó por novena vez en aprobar un proyecto de financiación temporal que permita reabrir el Gobierno.

Además de amenazar a sus rivales demócratas con miles de despidos, la Administración Trump advirtió que estos recortes estaban dirigidas a programas o «agencias demócratas», con lo cual mostró sus explícitas motivaciones políticas.

La orden judicial no resuelve el asunto de fondo del caso. Según medios internacionales, dos importantes sindicatos que representan a empleados públicos solicitaron detener los despidos.

De acuerdo con la decisión de Illston, si los recortes de empleos implican a miembros de sindicatos que han interpuesto demandas, más de dos docenas de las agencias federales citadas en el caso no tienen la posibilidad de emitir nuevos avisos de despido y han de detener los avisos ya emitidos mientras se determina judicialmente si se impone un bloqueo a largo plazo.

La resolución de la jueza responde a una petición hecha por un grupo de trabajadores federales que fueron perjudicados, los cuales sostuvieron que los despidos durante el cierre son ilegales y violan sus derechos constitucionales y laborales.

Democracy Forward, organización que representa a los sindicatos, celebró la decisión judicial. Su directora ejecutiva, Skye Perryman, afirmó que Trump parece creer que su cierre de Gobierno distrae a la población de sus acciones dañinas e ilegales, pero el pueblo estadounidense lo está responsabilizando, incluso ante los tribunales.

