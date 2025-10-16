Putin y Trump sostienen conversación telefónica

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos

El diálogo se produce en medio del debate sobre la posible entrega de misiles estadounidenses Tomahawk al régimen de Kiev

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, están manteniendo en estos momentos una conversación telefónica.

“Estoy hablando ahora con el presidente Putin. La conversación está en curso, es larga, y reportaré de su contenido, al igual que lo hará el presidente Putin, al concluirla. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

En vísperas de la reunión con Zelenski

La llamada tiene lugar un día antes de la reunión de Trump con el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, cuyo tema central será la posible entrega a Ucrania de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk, armas de largo alcance solicitadas por Kiev desde hace tiempo.

Este martes, Trump confirmó que Zelenski quiere Tomahawks y que volverá a solicitárselos en la reunión que mantendrán el 17 de octubre. Previamente, el mandatario estadounidense reveló que le había explicado al líder del régimen de Kiev que “los Tomahawks son un nuevo paso de agresión“, por lo que hablaría con Moscú sobre el tema.

Desde Rusia han declarado en reiteradas ocasiones que no existe un “arma mágica” que pueda cambiar el rumbo del conflicto ucraniano. Asimismo, Putin advirtió recientemente que la entrega de Tomahawks a Kiev supondría la destrucción de las tendencias positivas en las relaciones entre Moscú y Washington, ya que es imposible usar el arma sin la participación directa de los militares estadounidenses.

La anterior llamada entre Putin y Trump tuvo lugar el 18 de agosto, tres días después de su histórica reunión en Alaska. Entonces, Trump informó a su homólogo ruso sobre las negociaciones que mantuvo ese día con mandatarios europeos y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

Por su parte, el presidente ruso agradeció a su par estadounidense “su hospitalidad y la buena organización de la cumbre de alto nivel en Alaska, así como el progreso logrado durante la reunión hacia una resolución pacífica de la crisis ucraniana”.

Visitas: 0