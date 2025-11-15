Caracas explica qué busca EE.UU. con su operación ‘Lanza del Sur’ en el Caribe

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) denunció este sábado que EE.UU. busca “desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto” en el Caribe con la operación militar ‘Lanza del Sur’, anunciada este jueves por el Pentágono.

Así, el PSUV condenó la escalada belicista del país norteamericano e hizo “un llamado a partidos y movimientos de todo mundo a sumarse en una movilización de opinión pública internacional para contrarrestar a la enorme operación de guerra psicológica implícita en la llamada ‘Operación Lanza del Sur’, que busca desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto en la región”.

Asimismo, el partido indicó que no se trata de una maniobra aislada, sino Washington “pretende convertir a Venezuela en la puerta de entrada de su nueva estrategia de dominación, abierta y descaradamente colonialista”. “Intenta forzar una guerra hoy en una zona de paz, para extenderla mañana contra cualquier país que contradiga sus intereses”, agregó.

“¿Qué pretende? ¿Plagar de muerte, destrucción y odio a Latinoamérica y el Caribe? ¿Extender a nuestra América las prácticas desnaturalizadas que exterminan de forma brutal a familias y niños en la Franja de Gaza? ¿Normalizar los bombardeos injustificados con los que ejecuta asesinatos selectivos en las costas de Venezuela, Colombia, México y Trinidad y Tobago? ¿Acaso aspira a que los países del sur paguemos el costo de su crisis económica, política y moral, a punta de saqueo y violencia? ¿De verdad cree que somos su patio trasero?”, se preguntó.

Además, desde Venezuela reiteraron su “derecho irreductible a la paz” y exigieron que se respete su soberanía. “Debemos marchar unidos frente al nuevo colonialismo, fascista y supremacista, que ha desatado su furia de muerte contra el mundo”, concluyeron.

“Una campaña” de descrédito contra Caracas

Justo antes del anuncio del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, Caracas ya había alertado ampliamente sobre una campaña de Washington para intentar “justificar cualquier cosa” contra Venezuela, incluida una invasión. “Lo han hecho muchas veces”, apuntó Nicolás Maduro, tras enumerar varias de las operaciones de cambio de régimen que en la región latinoamericana y caribeña ha llevado a cabo Washington.

Para el presidente de Venezuela, el Gobierno de EE.UU. y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) han ejecutado “una campaña” de descrédito contra Caracas, mientras mantiene un inédito despliegue militar desde hace 14 semanas en aguas del mar Caribe para agredir a Venezuela.

“Es una campaña que ha denunciado mucha gente en el mundo. Es la campaña de tratar de manchar a Venezuela, a nuestra revolución. Primero, manchar al [expresidente Hugo] Chávez, después, manchar a Maduro. Y entonces, con esa campaña, justificar cualquier cosa contra nuestro país. Así hacen el imperialismo y la CIA”, refirió el mandatario en una jornada de trabajo televisada.

Lanza del Sur

A través de la red social X, Hegseth anunció la denominada ‘Operación Lanza del Sur’, que estará dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de EE.UU.

“Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, aseguró el secretario de Guerra. “El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos”, concluyó.

La verdadera razón detrás de la agresión

El mandatario venezolano ha explicado en repetidas ocasiones que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela buscan “cambiar el régimen” en el país y apropiarse de su “inmensa riqueza petrolera”.

“La verdad es que Venezuela es inocente, y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva de petróleo y la cuarta reserva de gas del mundo”, denunció Maduro.

Además, informes de organismos como la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. descartan que en Venezuela sea un punto caliente para la producción o el tráfico de sustancias ilegales con destino a territorio estadounidense, ya que más del 80 % de los estupefacientes que llegan al país del norte usan la ruta del Pacífico.

La postura venezolana ha encontrado respaldo en la comunidad internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que las acciones de EE.UU. contra Venezuela “no conducirán a nada bueno”. Al calificar como inaceptables las interceptaciones de barcos sin “juicio ni proceso”, Lavrov señaló que “así actúan los países fuera de la ley”. El canciller advirtió de que la política de la Administración Trump “no mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional”.

Agresiones recientes