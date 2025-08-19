martes, agosto 19, 2025
Canciller de Cuba denuncia exterminio del pueblo palestino en Gaza

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy el exterminio sistemático del pueblo palestino en la Franja de Gaza, tras revelar que, en 22 meses de ofensiva israelí, han muerto 61 mil 944 palestinos.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores detalló que 258 personas fallecieron por desnutrición y hambre, de las cuales 110 eran menores de edad.

Además, señaló que mil 938 palestinos fueron asesinados mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria.

Rodríguez subrayó que estos datos “reflejan el exterminio al que el régimen sionista de Israel somete al pueblo palestino impunemente”.

Reportes del Ministerio de Salud de Gaza indican que durante casi tres años más de 151 mil palestinos resultaron heridos y 61 mil murieron a manos del Ejército de Israel, entre ellos 18 mil niños.

La Organización de Naciones Unidas documentó el asesinato de más de 500 miembros de los equipos de asistencia humanitaria.

