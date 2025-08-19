Cuba inaugura Centro de Neurotraumas de Occidente en el Calixto García con tecnología de punta

Compartir en

El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Calixto García, de La Habana, ha revitalizado de manera significativa su servicio de Neurocirugía, dando origen oficialmente al Centro de Neurotraumas del Occidente del país.

Este nuevo centro es el fruto de una reorganización estratégica que agrupa a neurocirujanos de la capital y consolida a la histórica institución médica como un bastión fundamental de la neurociencia cubana.

Iliovanys Bentancourt Plaza, directora general de la institución, explicó al periódico Tribuna de La Habana que el nuevo centro neuroquirúrgico –que se hizo operativo en un plazo récord de menos de 72 días– cuenta con una infraestructura de alta gama.

Esta incluye tres quirófanos de alta tecnología, equipados con microscopios avanzados y torres endoscópicas diseñadas específicamente para cirugía mínimamente invasiva, además de dos salas de hospitalización.

Un aspecto clave de su diseño es la ubicación estratégica en pisos contiguos de las terapias intensiva e intermedia, una disposición que elimina por completo los riesgos asociados a los traslados de pacientes críticos.

“El paciente recibe todos los beneficios en un mismo espacio”, explicó la directiva, quien además destacó el esfuerzo y la inversión del Ministerio de Salud Pública (Minsap) para financiar las obras, un logro alcanzado a pesar de las severas limitaciones económicas internacionales que enfrenta el país.

Bentancourt ofreció más detalles técnicos: “Hemos logrado revitalizar un centro neuroquirúrgico para la atención de los pacientes requeridos de nuestros servicios especializados. Disponemos de una sala de hospitalización con 15 camas, y otra de 20. Tres salones de cirugía para atender pacientes neuroquirúrgicos. Son espacios dotados de alta tecnología en cuanto a microscopios avanzados, máquinas de anestesia, de ventilación”.

Por su parte, el doctor Ahmed Rubier Ortega, especialista del Hospital Miguel Enríquez y nombrado ahora como director del nuevo Centro, destacó su rol ampliado más allá de La Habana. Subrayó que el centro funcionará como una referencia nacional para la atención de politraumas complejos en toda la región occidental del país.

“Concentramos en un piso toda la atención neuroquirúrgica –traumatismos craneoespinales, tumores y hernias discales– apoyados en un departamento de imagenología avanzada”, subrayó, enfatizando el modelo integral de atención.

Raquel Olivera Hernández, vicedirectora de Aseguramiento del hospital, resaltó el componente humano y de gestión detrás de este logro técnico. “Es un acto de resistencia y gestión óptima de recursos. Nuestro deber es que cada insumo llegue adonde se necesita”, comentó.

Finalmente, se destacaron dos aspectos operativos cruciales: primero, que cada paciente contará con un acompañante capacitado para continuar la rehabilitación domiciliaria, asegurando la continuidad de los cuidados; y segundo, que las nuevas salas climatizadas exigen el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios para mantener los altos estándares de calidad y control de infecciones.

