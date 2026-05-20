Irán advierte que un regreso al campo de batalla traerá sorpresas mayores

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Abbas Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, advirtió que el regreso al campo de batalla será un error garrafal que sus enemigos no se pueden dar el lujo de darse.

Araqchi añadió en una publicación en la red social X que “las poderosas fuerzas armadas iraníes fueron la primera fuerza en el mundo en derribar el avanzado y famoso avión de combate F-35 Lightning II”.

“Con las lecciones aprendidas, tengan la seguridad de que el regreso al campo de batalla vendrá acompañado de sorpresas mucho mayores”, agregó.

Esto ocurre tras la revelación de un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense que identificó las pérdidas estadounidenses en el conflicto con Irán, donde “los costos de las operaciones militares ascendieron a 29 mil millones de dólares”, según cálculos hechos por el Departamento de Defensa.

En una audiencia que tuvo lugar el 12 de mayo de 2026, Jules W. Hurst III, quien ocupaba interinamente el cargo de interventor del Departamento de Defensa, afirmó que “una gran parte de este aumento se debe a una estimación más precisa de los costes de reparación o sustitución de equipos”.

De igual manera, un informe del Servicio de Investigación del Congreso afirma que 42 aeronaves estadounidenses se perdieron o sufrieron daños durante la guerra con Irán.

De acuerdo con el informe, las pérdidas de Estados Unidos comprendieron la destrucción de cuatro aviones F-15E Strike Eagle y los daños a un avión F-35A a causa del fuego terrestre iraní.

Por otra parte, un funcionario militar estadounidense declaró anteriormente al New York Times que Irán podría haber estudiado las trayectorias de vuelo de los aviones de combate y bombarderos estadounidenses, lo que le permitiría defenderse eficazmente contra ellos.

El funcionario alertó que el ataque a tierra dirigido contra el F-35 y la caída del F-15E en el mes anterior mostraron que las estrategias de vuelo de Estados Unidos son extremadamente predecibles, lo cual posibilita que Irán se proteja eficazmente de ellas.

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