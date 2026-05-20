Putin y Xi sostienen diálogo en Beijing para refrendar lazos a un nivel sin precedentes

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A las 11:00 (hora local), el presidente ruso Vladímir Putin fue recibido por su homólogo chino, Xi Jinping, en la Plaza de Tiananmén.

La ceremonia oficial de bienvenida al presidente de Rusia comenzó con un apretón de manos entre los líderes de ambos países. A continuación, la orquesta militar interpretó el himno de Rusia, acompañado de salvas de artillería.

Después, los mandatarios se dirigieron al Gran Palacio del Pueblo, donde iniciaron las conversaciones bilaterales en formato reducido, con la participación de miembros clave de la delegación rusa que acompaña al mandatario en su visita a China. Allí debatieron las cuestiones más importantes y sensibles de las relaciones bilaterales.

“Hoy nuestras relaciones han alcanzado un nivel sin precedentes, constituyendo un ejemplo de asociación verdaderamente integral e interacción estratégica. No es casualidad que en nuestra delegación esté presente gran parte del Gobierno de la Federación Rusa, líderes empresariales, representantes de organizaciones sociales y educativas”, declaró Putin.

Además, propuso comenzar discutiendo “los temas clave de la interacción bilateral, principalmente en el ámbito económico”. “Luego continuaremos las negociaciones con la participación de las delegaciones”, dijo.

“Incluso en el contexto de factores externos desfavorables, nuestra interacción y cooperación económica demuestran una buena y alta dinámica. El volumen de comercio en un cuarto de siglo ha crecido más de 30 veces, y durante varios años consecutivos supera con confianza la marca de los 200 000 millones de dólares”, continuó el mandatario ruso.

Según Putin, “la locomotora de la cooperación económica es la interacción ruso-china en el ámbito energético”. “En medio de la crisis en Oriente Medio, Rusia mantiene su papel como proveedor confiable de recursos, y China como consumidor responsable de esos recursos”, detalló.

Una vez concluida esta fase, las negociaciones pasaron a un formato ampliado. Por la parte rusa participaron 39 personas de la delegación: cinco vice primeros ministros, ocho ministros, representantes de la Administración presidencial, así como delegados del Banco Central de Rusia, directores de corporaciones estatales y dirigentes de grandes empresas rusas.

En este contexto, Putin sugirió que sería apropiado usar un proverbio chino. “Según sabemos, en China se dice: ‘No nos hemos visto un día, pero parece que han pasado tres otoños’. Verdaderamente nos alegramos mucho de verlos”, señaló.

“Sincronizamos constantemente nuestros relojes, tanto personalmente como a través de nuestros asistentes de Gobierno. Recuerdo con calidez cómo el año pasado tuvimos la oportunidad de participar juntos en la celebración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial”, afirmó el presidente.

Asimismo, recordó que hace 25 años, entre ambas naciones se firmó el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, que calificó de “un documento interestatal fundamental que constituye la base para el desarrollo de la cooperación en todas las direcciones y que mantiene plenamente su vigencia”.

Junto con nuestros amigos chinos, defendemos la diversidad cultural y civilizacional y el respeto al desarrollo soberano de los Estados, y nos esforzamos por construir un orden mundial más justo y democrático, proclamó Putin.

Finalmente, invitó al líder del gigante asiático a Rusia. “Te invitamos, querido amigo, a visitar la Federación Rusa el próximo año”, dijo.

Declaraciones más relevantes de Putin

Invitó a su par chino a visitar Rusia en 2027.

Señaló que Rusia mantiene su papel como proveedor de energía confiable en medio de la crisis en Oriente Medio.

Indicó que Moscú y Beijing aumentan su cooperación en los BRICS, la ONU y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Apuntó que ambas naciones apuestan por construir un “orden mundial más democrático”.

Resaltó la cooperación ruso-china en política exterior como uno de los factores estabilizadores en las relaciones internacionales.

Confirmó su disposición para participar en la cumbre de la APEC de este año, a realizarse en Shenzhen (sureste chino).

¿Qué dijo Xi Jinping en la reunión con Putin? El presidente chino, Xi Jinping, abordó diversos temas de suma importancia para el desarrollo de la cooperación entre Moscú y Beijing durante su encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin, este miércoles en el Gran Palacio del Pueblo. El mandatario chino afirmó que la razón por la que las relaciones entre China y Rusia han alcanzado gradualmente tan alto nivel se debe a que los dos países lograron “profundizar la confianza política mutua y la coordinación estratégica”, entre otras cosas. Asimismo, ambas naciones consiguieron “defender la justicia y la equidad internacionales e impulsar la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad con la valentía de mantener la calma en medio de las turbulencias”. “Voluntad de los pueblos” Además, el presidente chino señaló que la búsqueda de la paz y el desarrollo es la “voluntad de los pueblos” de Rusia y China en un contexto de hegemonía e inestabilidad generalizadas. “En la actualidad, la situación internacional es compleja e inestable, existe una hegemonía generalizada, pero el deseo de paz, desarrollo y cooperación sigue siendo la voluntad de los pueblos y la tendencia general”, dijo. Mientras, China y Rusia deben colaborar para construir un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y potencias mundiales relevantes, “China y Rusia deben mirar hacia el futuro estratégico, impulsar el desarrollo y el rejuvenecimiento de sus respectivos países mediante una cooperación estratégica integral de mayor calidad, y contribuir a la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable”, aseveró Xi. Retorno a la “ley de la selva” El dirigente enfatizó que el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambas naciones está adquiriendo cada vez más importancia, a la luz de los importantes cambios en la situación internacional y el riesgo de un retorno a la “ley de la selva”. “La situación internacional actual está experimentando cambios profundos, y el mundo se enfrenta al peligro de retroceder a la ley de la selva. En este contexto, el carácter progresista, científico y el valor práctico del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y la Federación Rusa se hacen aún más evidentes”, manifestó. Oriente Medio El presidente chino también habló de la situación en Oriente Medio, que, según él, se encuentra en un momento crítico de transición entre la guerra y la paz. El mandatario chino destacó la importancia y urgencia de poner fin de forma integral a los combates en la región y subrayó que “reanudar la guerra es inaceptable”, por lo que resulta crucial mantener el diálogo entre las partes. En este contexto, Xi resaltó que un pronto fin de las hostilidades en Oriente Medio contribuiría a reducir el impacto que han causado en la estabilidad energética, las cadenas de suministro y el comercio internacional. Rusia y China suscriben más de 20 documentos para estrechar cooperación estratégica declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la asociación integral y la cooperación estratégica, así como también sobre la profundización de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación. Al término de la reunión bilateral, los jefes de Estado firmaron una, así como también sobre la profundización de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación. Putin y Xi también adoptaron una declaración conjunta sobre el establecimiento de un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales. Además, los altos funcionarios rusos y chinos firmaron 20 documentos, entre ellos: Declaración conjunta de apoyo al libre comercio y al multilateralismo.

Memorándum sobre cooperación científica y técnica.

Memorándum de entendimiento sobre el desarrollo del comercio sostenible.

Memorándum de entendimiento en el ámbito del desarrollo urbano.

Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia antimonopolio.

Memorando de entendimiento sobre cooperación en capacitación de personal.

Protocolo sobre la exportación de piensos compuestos a China.

Acuerdo de cooperación entre los medios de comunicación.

Memorando de actividades conmemorativas del 70.º aniversario del establecimiento de las relaciones de asociación.

Memorando de entendimiento en el ámbito de la cooperación científico‑técnica.

Acuerdo de cooperación en medios de comunicación y eventos conjuntos.

Memorando de entendimiento sobre cinematografía y propiedad intelectual.

Acuerdo sobre la construcción conjunta de ferrocarriles.

Memorando de entendimiento y cooperación en el ámbito del desarrollo de recursos humanos.

Acuerdo de cooperación en el intercambio de noticias.

Acuerdo para la creación conjunta de un Instituto de Ingeniería.

Acuerdo de colaboración para el desarrollo del talento y la investigación científica.

Memorándum sobre la puesta en marcha del Instituto Ruso-Chino de Investigación Innovadora. (Con información de Sputnik y RT en Español)

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