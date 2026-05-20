Díaz Canel: «Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba»

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El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez recordó hoy en su cuenta en X que la fecha del 20 de mayo de 1902 para Cuba representa intervención, injerencia, despojo y frustración porque no trajo la independencia real, sino la imposición de la Enmienda Platt, el control de Estados Unidos y el nacimiento de una república tutelada.

«Solo una cosa hay que agradecer a ese día: haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antimperialista que cada generación posterior ha sentido profundizarse con nuevas y constantes amenazas a la independencia y la soberanía de la Patria», destacó el Presidente.

En ese sentido añadió que «aquí está para probarlo otro 20 de mayo en que los asalariados del deshonor piden a gritos que regrese la república tutelada. No los subestimemos, pero jamás olviden que por méritos del propio imperio, los antimperialistas somos muchísimos más».

En la mayor de las Antillas el 20 de mayo de 1902, tras tres años de ocupación militar estadounidense, se instauró formalmente la República de Cuba bajo la vigencia de la Enmienda Platt —impuesta por Washington en 1901—, que legalizó el derecho de intervención de Estados Unidos en la Isla y la ocupación perpetua de territorio para bases navales. Esa fecha no selló la independencia, sino que consagró una república tutelada y abrió paso a décadas de dominio político, saqueo económico y frustración nacional.

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