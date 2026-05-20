Afectaciones al servicio eléctrico para hoy miércoles

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Para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1300 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1950 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1980 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1965 MW a las 21:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3222 MWh, con 432 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1300 MW, la demanda 2780 MW con 1474 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 418 MW fuera de servicio.

(Con información de la UNE)

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