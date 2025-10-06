Brindar arte aun en las peores circunstancias

Compartir en

Por: Divulgación Teatro Tomás Terry

Tal fue la divisa con que el colectivo de trabajadores del teatro Tomás Terry, Monumento Nacional, acogió y sacó delante de manera decorosa las funciones sabatina y dominical de la compañía de Rosario Cárdenas, que regaló al público cienfueguero el espectáculo “Aires combinatorios”.

Las presentaciones tuvieron lugar en medio del gran déficit energético que sufría la provincia, el cual llegó a ser de 75 MW.

“Nosotros no tenemos como agradecer una cosa tan grande como esta”, dijo a los medios la artista, acreedora de lauros como el Premio Nacional de Danza 2013 y la Orden Caballero de las Artes de la República Francesa.

Cárdenas destacó como en medio de la complicada situación energética, con el auxilio de una planta generadora doméstica (alquilada) fue posible que las obras salieran con sus efectos de luces más importantes.

“Han trabajado impresionantemente con una bondad y un cariño, me voy muy agradecida”, concluyó.

Tal como lo había hecho el sábado, el público volvió a reconocer con generosos aplausos el trabajo sobre escena de los jóvenes bailarines de “Aires combinatorios”, un repaso por los últimos 30 años de la trayectoria artística de la maestra Rosario Cárdenas.

Sobre todo, los asistentes destacaron la limpieza del sonido, que incluyó piezas de compositores de gran valía como José María Vitier, Juan Antonio Leyva, Magda Rosa Galbán y Guido López Gavilán con la Camerata Romeu.

Luego que durante el verano se viera en la penosa necesidad de suspender espectáculos de altísima calidad artística, como la pieza teatral Antígona por la compañía habanera Impulso Teatro, la dirección del coliseo de San Carlos y San Luis se ha impuesto la decisión de no volver a colocar el cartel de SUSPENDIDA en su cartelera.

Por lo pronto, para viernes 10 y sábado 11 anuncia la comedia romántica Smyley, una propuesta de Ágora Teatro (Teatro El Público) con los actores Roberto Romero y Georbis Martínez en los protagónicos.

