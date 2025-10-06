Venezuela denuncia que extremistas pretenden colocar explosivos en la embajada de EE. UU.

Compartir en

El Gobierno de Venezuela denunció este domingo que extremistas de derecha planean colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Caracas, en lo que sería una operación de falsa bandera.

Jorge Rodríguez, jefe de los procesos de Diálogos de Paz de Venezuela, informó en un mensaje publicado en su canal de Telegram que Caracas advirtió a la administración encabezada por el presidente Donald Trump sobre lo que calificó como “una grave amenaza”.

“En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al Gobierno de EEUU de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EEUU en Venezuela”, expresó el también presidente de la Asamblea Nacional.

Agregó que “también hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de EEUU”.

Mencionó que, al mismo tiempo, “hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”.

