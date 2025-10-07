Brasil: Israel viola leyes internacionales por detener Flotilla Sumud

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

El presidente de Brasil destacó que Israel viola las leyes internacionales al mantener a muchos de integrantes de la Flotilla Global Sumud detenidos.

“Israel violó las leyes internacionales al interceptar a los integrantes de la Flotilla Global Sumud, entre ellos ciudadanos brasileños, fuera de su mar territorial”, denunció el lunes Luiz Inácio Lula da Silva mediante una publicación en su cuenta de X.

Lula aseveró que Israel continúa violando leyes internacionales al mantener todavía a muchos de los integrantes de la flotilla detenidos.

El mandatario brasileño instó al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país a utilizar todas las herramientas diplomáticas y legales para que “esta situación absurda termine lo antes posible”.

También, exigió que Israel permita que los integrantes brasileños de la flotilla regresen a Brasil con total seguridad.

Lula lanzó estas declaraciones después de que Israel liberara el lunes a 171 activistas de la Flotilla Global Sumud. Sin embargo, 138 personas permanecen bajo custodia israelí, incluidos 13 brasileños.

La semana pasada, Israel interceptó la Flotilla Global Sumud, integrada por 45 barcos que partieron de España, Italia y otros países hacia la Franja de Gaza para romper el asedio israelí y entregar ayudas humanitarias a los palestinos, pero las fuerzas marítimas de Israel arrestaron más de 470 personas que participaban en la Flotilla.

Israel mantiene desde 2007 un bloqueo total sobre Gaza, intensificado desde octubre de 2023, que ha provocado una grave crisis humanitaria en el enclave palestino.