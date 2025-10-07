Venezuela informa a EE.UU. sobre responsables de planes terroristas y activa operativo de captura

Compartir en

El presidente Nicolás Maduro detalló este lunes en su programa Con Maduro + que los servicios de inteligencia venezolanos han permitido la búsqueda y captura de los involucrados en el acto terrorista contra la embajada de EE.UU. en Caracas.

En entrevista con la presidenta de la multiplataforma Telesur, Patricia Villegas, el mandatario insistió en que las investigaciones y seguimiento de los cuerpos de seguridad del Estado fueron ratificadas por dos fuentes confiables, una de carácter nacional y otra internacional.

Puntualizó además que «la noticia está en pleno desarrollo; pero ya el Gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos que tenemos tiene la información».

«Es una operación típica de falsa bandera -indicó el presidente bolivariano- una operación típica de provocación para después armar el escándalo y utilizar el poder comunicacional, a través de redes y medios, para culpar al Gobierno Bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamiento, donde nadie va a preguntar cómo lo hizo, quién lo hizo, dónde.

«Nadie va a escuchar a nadie, sino que se van a escuchar el repiqueteo de las ametralladoras y de los misiles. Así que era una acción de provocación», acentuó.

Pese de todas las diferencias, la embajada es protegida como manda el derecho internacional, apuntó Nicolás Maduro, cuestionando que Washington no respetó el estatus de las sedes diplomáticas venezolanas cuando «como todo el mundo sabe, fueron asaltadas, secuestradas y están ocupadas ilegalmente».

El jefe de Estado señaló que «ahora se confirmó, y apenas yo, personalmente, pude verificar que en la línea de desarrollo había una amenaza creíble y muy destructiva por el grupo terrorista que se estaba encargando de este tipo de cosas. Yo le ordené al compañero Jorge Rodríguez que se comunicara por todas las vías con el Gobierno de los Estados Unidos», reiteró.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez comunicó en la tarde de este lunes los nombres y la ubicación de los presuntos responsables, muchos de los cuales permanecen en territorio venezolano.

En este sentido las autoridades informaron que se reforzó la seguridad en la embajada mediante una Comisión de la policía diplomática venezolana, en coordinación con el personal de seguridad estadounidense, responsable de un complejo de amplias edificaciones.

El Gobierno venezolano denunció el domingo que extremistas de derecha planeaban colocar explosivos letales en la sede diplomática, en una operación de falsa bandera destinada a provocar un escándalo internacional y culpar al Ejecutivo bolivariano.

En paralelo, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, supervisó el envío de la comisión policial para coordinar medidas de protección.

Este incidente tiene lugar en el contexto del despliegue de más de cinco buques de guerra, un submarino nuclear y alrededor de 4.500 soldados estadounidenses en el Caribe por parte de EE.UU. que amenaza directamente la paz, la soberanía y la estabilidad de la nación sudamericana. A pesar de ello, Caracas cumple con sus obligaciones internacionales de resguardo de la sede diplomática de Washington en territorio bolivariano.

