Brasil asume representación diplomática de México en Perú

Brasil asumió la representación diplomática de México en Perú, luego del rompimiento de relaciones bilaterales tras el otorgamiento de asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

Medios locales informaron que este sábado fue izada la bandera brasileña en la sede de la embajada de México, ubicada en el distrito financiero de San Isidro, en Lima. El gesto simboliza la transferencia de responsabilidades diplomáticas.

El Gobierno peruano explicó en una nota de prensa: “Al haberse roto las relaciones diplomáticas con México, este país tiene el derecho de solicitar que otro país se encargue de sus asuntos diplomáticos (no consulares ni económicos)”.

La crisis se originó después de que México concediera asilo a Chávez, quien ingresó a la embajada poco antes de recibir una condena de once años y cinco meses de prisión por su presunta participación en los hechos de diciembre de 2022, cuando el presidente constitucional Pedro Castillo fue detenido luego de que ordenara la disolución del parlamento peruano.

El gobierno calificó el asilo como un acto “inamistoso”, mientras que el Congreso peruano declaró a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como persona non grata. Mientras tanto, Chávez permanece en la embajada a la espera de un salvoconducto que le permita abandonar el país.

De esta manera, la legación mexicana ahora se encuentra bajo la protección diplomática de Brasil, mientras se espera un pronunciamiento al respecto de la situación legal de Betssy.

Brasil también se encarga de la representación diplomática de Venezuela tras la ruptura de vínculos entre Lima y Caracas, originada por el reconocimiento por parte de Perú del ultraderechista Edmundo González Urrutia como mandatario venezolano.

