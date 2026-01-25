Sheinbaum: “México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano”

“México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano. Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo. La presidenta tiene claro sus principios . Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, dijo.

En la víspera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó sobre la visita al país latinoamericano de Kash Patel, director del FBI.

“Durante los encuentros, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Asimismo, se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, se lee en la publicación de García Harfuch en su perfil en X.