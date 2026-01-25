domingo, enero 25, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Moscú mantiene su postura respecto a la arbitrariedad del secuestro de Maduro, asegura el vicecanciller ruso

Sputnik Mundo 0 comentarios , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 28 segundos

El secuestro del presidente venezolano fue efectuado “con una grave violación de muchas disposiciones del Derecho Internacional”, reiteró para medios rusos el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.
De conformidad con el ordenamiento internacional, un jefe de Estado soberano goza de inmunidad jurídica absoluta, postuló.
En este respecto, continuó Riabkov, el mero hecho de que un presidente de un Estado pudiera ser objeto de “acciones tan arbitrarias e ilegales por parte de otro país” es totalmente inaceptable.
“Entiendo que la Administración de EEUU tiene un enfoque diferente al respecto. Pero nuestro planteamiento no cambia por ese motivo. Desde el primer momento en que llegó la noticia sobre el secuestro del presidente de Venezuela, planteamos en toda su dimensión la cuestión de su liberación”, cerró.
Trump podría haber revelado el nombre del 'arma secreta' utilizada contra Venezuela, afirman medios - Sputnik Mundo, 1920, 24.01.2026

América Latina

Trump podría haber revelado el nombre del ‘arma secreta’ utilizada contra Venezuela, afirman medios

Visitas: 2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *