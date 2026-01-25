Moscú mantiene su postura respecto a la arbitrariedad del secuestro de Maduro, asegura el vicecanciller ruso

De conformidad con el ordenamiento internacional, un jefe de Estado soberano goza de inmunidad jurídica absoluta , postuló.

En este respecto, continuó Riabkov, el mero hecho de que un presidente de un Estado pudiera ser objeto de “acciones tan arbitrarias e ilegales por parte de otro país” es totalmente inaceptable.

“Entiendo que la Administración de EEUU tiene un enfoque diferente al respecto. Pero nuestro planteamiento no cambia por ese motivo. Desde el primer momento en que llegó la noticia sobre el secuestro del presidente de Venezuela, planteamos en toda su dimensión la cuestión de su liberación”, cerró.