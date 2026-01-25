El diplomático cubano calificó esta pretensión como un asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos, señalando que tales medidas son la prueba irrefutable de que las carencias económicas que enfrenta el pueblo cubano están principalmente provocadas y diseñadas desde Washington.

Asimismo recordó que figura como Matvo Rubio y John Bolton ya engañaron Trump en 2019 para ordenar un bloqueo similar, acción que fue frenada en aquel momento por agencias de seguridad nacional que consideraron irresponsable y peligroso ese curso de confrontación injustificable.

La reactivación de estas amenazas en 2026 evidencia el recrudecimiento de una política hostil que busca el colapso energético del país mediante la piratería internacional.

Esta advertencia se produce en un contexto de resistencia soberana del Sur Global frente al unilateralismo agresivo de la administración republicana.