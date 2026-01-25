Maestro Frank Fernández, con las manos al piano y el corazón en Cuba

Múltiples sorpresas acontecerán esta noche en la Sala Avellaneda del capitalino Teatro Nacional, entre ellas la presentación de una orquesta sinfónica juvenil compuesta por 105 músicos, declaró en exclusiva a Prensa Latina el reconocido pianista y compositor.

Lo principal del concierto es que voy a presentar a los no famosos, jóvenes con un talento extraordinario que no aparecen casi nunca en los medios, adelantó.

Estarán estudiantes de las escuelas de arte y el público podrá disfrutar de niños tocando y bailando rumba, además de un momento dedicado a la improvisación de la música campesina.

La esencia del jazz, desde lo artístico, es la libertad del espíritu a través de las improvisaciones, declaró. “En ocasiones se pierde la maravilla improvisatoria, tanto en el mundo campesino como en el de la rumba o el sonero, y eso es lo que voy a presentar”.

A estas propuestas se unirá en el escenario un joven de 16 años que realizará una improvisación jazzística e interpretará un preludio y fuga de Bach, precisó el creador cubano.

Como si no fueran suficientes las sorpresas esta noche, se incorporarán a escena varias orquestas de cámara, entre ellas la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán y las de las provincias Granma, Las Tunas y Holguín.

Aunque no adelantó mucho más pues desea haya cierta inquietud en el público, habló de la actuación de otros músicos más conocidos, como “mis sobrinas nietas, las hijas de Daiana y Aldito López-Gavilán, y Los Hermanos Abreu”.

Maestro de Juventudes, explicó, hace referencia a la convergencia en escena de los más avezados intérpretes con las nuevas generaciones, un espectáculo que concibió en tiempos muy complejos para el disfrute de muchos.

Pensé en la alegría de poner a gente tan valiosa en unos momentos tremendos, de una migración masiva, estimulada por problemas reales y también por falsedades creadas, opinó.

Frank Fernández se niega a aceptar que todo el mundo se marchó de Cuba, en tanto le encanta promover y mirar a lo que no percibe la gran mayoría.

Estoy seguro de que esos niños van a sorprender a mucha gente, aseveró.

Sobre la permanencia y calidad del Festival Internacional Jazz Plaza, aún en circunstancias tan adversas, expresó: Los invitados demuestran que no estamos aislados y que deseamos vivir en paz y con alegría.

Queremos continuar promoviendo nuestra música, allá donde exista un oído receptivo, concluyó el destacado pianista, Premio Nacional de Música.