Con saxo, trompeta y piano, Jazz Plaza suena en Cuba

Más de mil 500 músicos nacionales y foráneos asisten al evento hasta el 1ro de febrero en las provincias La Habana, Santiago de Cuba, Villa Clara y Holguín, escenarios para lo más relevante del universo sonoro.

Jazz Plaza apuesta cada año por la diversidad de expresiones y la excelencia artística, y las galas de este domingo en el capitalino Teatro Nacional así lo demuestran, tanto el espectáculo Cuba Vive como Maestro de Juventudes.

En el primero, en la Sala Covarrubias, se presentarán el músico cubano Ignacio “Nachito” Herrera, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, la flautista Niurka Reyes, la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán, el Coro Nacional de Cuba, y el virtuoso Bobby Carcassés, Presidente de Honor del festival, entre otros.

Mientras, la gala Maestro de Juventudes en la Sala Avellaneda tendrá al experimentado pianista y compositor cubano Frank Fernández junto a nuevas generaciones de intérpretes, una celebración que promete cautivar y múltiples sorpresas.

Conciertos, homenajes, visitas a instituciones educativas, encuentros de pensamiento y otras iniciativas distinguen a esta edición, en la que adquieren mayor protagonismo los jóvenes y la enseñanza artística.

Jazz Plaza se prestigia con la asistencia de 286 artistas internacionales, sumado a los nacionales y a más de 23 músicos cubanos residentes en el exterior, entre ellos Ignacio “Nachito” Herrera, Yosvany Terry, Jorge Luis Pacheco y Dayramir González.

Muchas alegrías reserva el festival: el concierto que marca las celebraciones por los 50 años del grupo Síntesis, la convocatoria a inmortalizar a través de instantáneas el ambiente del evento, el XXI Coloquio Internacional Leonardo Acosta In Memoriam, en La Habana, y encuentros de diálogo y reflexión en las otras provincias sedes.

Otra de las atracciones de la cita radica en su visualidad, a cargo del artista cubano Alfredo Sosabravo, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1997.

Similar a ediciones anteriores, el director artístico del festival y destacado pianista cubano Roberto Fonseca asumirá la gala de clausura, con un homenaje a grandes del pentagrama que tituló Selección de Maestros.

Lo acompañarán otros relevantes intérpretes como Pedrito Calvo, Alexander Abreu, Haila María Mompié y Yasek Manzano.

Fonseca prometió sorpresas esa noche, entre ellas la de involucrar al cine. Su intención, dijo, es tocar el espíritu y las emociones de la gente.

Con saxo, trompeta y piano, cual fiesta repleta de instrumentos, suena el Jazz Plaza en Cuba y en quienes hacen posible la magia de este espectáculo.