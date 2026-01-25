UNE pronostica un déficit de 1805 MW durante pico nocturno

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 43 segundos

Este sábado se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1969 MW a las 18:20 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3454 MWh, con 613 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1280 MW, la demanda 2230 MW, con 955 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidades 5 y 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 513 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo (Renté) con 45 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1325 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1775 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1805 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)

Visitas: 0