EE. UU.: Demócratas amenazan con bloquear fondos al DHS tras muerte en redada migratoria

El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció que su partido bloqueará la asignación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en respuesta al asesinato de un hombre durante una redada migratoria en Mineápolis. La decisión abre la posibilidad de que el país enfrente un nuevo cierre gubernamental federal a partir del 31 de enero, tras superar el más largo de su historia entre octubre y noviembre de 2025.

El fallecido fue identificado como Alex Pretti, un enfermero de 37 años de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Minneapolis, quien murió tras ser abatido a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según testigos y un video viralizado en redes sociales, Pretti se encontraba discutiendo de forma pacífica con un agente cuando fue empujado hacia la acera, golpeado por varios oficiales y finalmente disparado mientras estaba desarmado y cubriéndose la cabeza.

Este incidente representa la segunda muerte relacionada con redadas del ICE en Mineápolis en menos de tres semanas. El 7 de enero, Renee Good perdió la vida también por disparos de un agente federal, lo que ha mantenido a la ciudad en estado de tensión y protestas masivas.

En su perfil en X, Schumer escribió: “Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”. Agregó que “los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del DHS, pero debido a la negativa de los republicanos a oponerse al presidente (Donald Trump), el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE”.

Schumer calificó los hechos en Minnesota como “espantosos e inaceptables en cualquier ciudad estadounidense” y aseguró que no votará a favor del paquete presupuestario si no se enmienda para reducir la financiación al DHS.

La familia de Pretti emitió un comunicado en el que expresaron su dolor y rechazo a las declaraciones de la Administración Trump. “Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos de ICE de Trump. Tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada por encima de la cabeza, intentando proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo, mientras le rociaban gas pimienta”, señalaron sus padres, quienes pidieron difundir “la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre”.

«Estamos desconsolados, pero también muy enfadados. Alex era una persona de buen corazón que quería mucho a su familia y amigos…»Alex quería marcar la diferencia en este mundo, expresaron con dolor los padres de Pretti.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó la muerte de Pretti en declaraciones al Minnesota Star Tribune. Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, manifestó en X: “Minnesota ya está harto. Esto es repugnante”, y añadió que había hablado directamente con el presidente Donald Trump para exigir el fin inmediato de las operaciones: “Saquen a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora”.

Las redadas masivas en Mineápolis comenzaron a principios de enero, tras la difusión de un documental de un youtuber conservador que denunció supuestos casos de malversación de fondos federales por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí. Desde entonces, el número de agentes federales desplegados en la ciudad supera en cinco veces a la fuerza policial local, generando creciente rechazo comunitario.

La senadora Elizabeth Warren también se sumó a la oposición, anunciando que votará en contra de la financiación del DHS y exigiendo el cese inmediato de las redadas en la ciudad. El Congreso tiene hasta el próximo viernes —fecha límite de los actuales fondos provisionales— para aprobar los presupuestos pendientes del ejercicio fiscal 2026, que concluye el 30 de septiembre. Sin un acuerdo, el gobierno federal podría entrar en otro cierre parcial, afectando servicios esenciales y empleados públicos.

