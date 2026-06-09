Bombardeo israelí daña sitio Patrimonio de la Humanidad en Líbano

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Un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad en la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano, sufrió importantes daños a consecuencia de los recientes bombardeos israelíes, informaron hoy autoridades culturales del país.

El director de los sitios arqueológicos del sur de Líbano, Ali Badawi, calificó los daños provocados por los ataques del domingo último como los más graves registrados en el enclave desde el inicio del actual conflicto.

Según el especialista, los bombardeos afectaron tanto edificaciones cercanas como el propio complejo arqueológico, donde se produjeron impactos directos que ocasionaron daños en estructuras civiles y en numerosos elementos patrimoniales.

Badawi explicó que la caída de escombros alcanzó columnas, capiteles, mosaicos y otras piezas históricas, mientras una evaluación preliminar de los daños continúa en desarrollo, aunque las condiciones de seguridad dificultan el acceso de los expertos al lugar.

El funcionario confirmó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) fue notificada sobre los daños y subrayó que el sitio arqueológico de Tiro es un espacio exclusivamente civil donde no se desarrollan actividades militares.

Los ataques ocurrieron después de que el ejército israelí emitiera órdenes de evacuación para varios barrios de la ciudad, incluido el sector donde se encuentran los vestigios arqueológicos.

El ministro libanés de Cultura, Ghassan Salameh, exhortó a preservar los monumentos históricos del país y llamó a respetar el patrimonio cultural de Tiro, considerado parte de la herencia común de la humanidad.

Asimismo, señaló que las autoridades realizarán una evaluación exhaustiva de los daños cuando las condiciones de seguridad lo permitan y cuestionó el incumplimiento de los mecanismos internacionales destinados a proteger los bienes culturales durante los conflictos armados.

Tiro, situada a unos 20 kilómetros de la frontera con Israel, es una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo y fue uno de los principales centros de la civilización fenicia. Sus vestigios arqueológicos, distribuidos en dos grandes complejos, forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Badawi informó además que el sitio arqueológico de Al-Bass, también ubicado en Tiro y conocido por su antigua necrópolis fenicia, sufrió daños durante las operaciones militares desarrolladas en los últimos meses.

Desde el recrudecimiento de las hostilidades en la región, la Unesco otorgó a más de 70 sitios patrimoniales del Líbano, incluidos los de Tiro, el estatus de Protección Reforzada, una medida destinada a reforzar la salvaguarda de bienes culturales amenazados por los conflictos armados.

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