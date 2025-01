Belarús realiza elecciones para su pueblo, asegura Lukashenko (+Foto)

«Que se reconozcan o no estas elecciones allí en la Unión Europea es cuestión de gustos. Para mí lo más importante es que los belarusos reconozcan estos comicios y que concluyan pacíficamente, tal y como empezaron. Esto es lo principal», afirmó el mandatario luego de ejercer su derecho al voto en el colegio electoral situado en la Universidad Estatal de Cultura Física de Belarús.

En ese contexto, el jefe de Estado calificó la reciente resolución del Parlamento Europeo donde desconocen la realización y resultado de los comicios en la República de “doblegamiento ante las autoridades estadounidenses”.

Asimismo, agregó que Minsk está dispuesta a dialogar con las autoridades del denominado Viejo Continente, en condición de iguales.

Nunca hemos renunciado a las relaciones con Occidente. Siempre estuvimos dispuestos. Pero no lo quieren. Entonces, ¿qué debemos hacer, inclinarnos o ir de rodillas? Estamos dispuestos a dialogar con la Unión Europea, incluso con quienes aplicaban una política agresiva contra nosotros, argumentó.

En relación al conflicto ruso-ucraniano el líder belaruso acotó que su aspiración es ponerle un fin a las confrontaciones en el presente año.

“Este año habrá algún tipo de desenlace. No estoy diciendo que la guerra terminará y demás. Probablemente habrá conflictos durante mucho tiempo. Pero habrá un desenlace. La luz al final del túnel aparecerá este año”, enfatizó el político.

Al respecto, recalcó que los belarusos son partidarios de la paz en Ucrania, no obstante, “tenemos que tenerlo todo en cuenta, incluyendo la posición de Rusia”, remarcó.

“Ni Estados Unidos obligará a Rusia, ni Trump es idiota, ni tonto, para obligar a Putin. Y si lo hace, será en su detrimento. No podemos ser empujados ni girados, tenemos nuestros propios intereses, y Moscú aún más. Pero no queremos la guerra, no queremos que muera la gente. Porque morirán millones”, reconoció Lukashenko.