Batalladoras incansables de la FMC en Cienfuegos

Sin lugar a dudas, las mujeres han sido sujetos activos y principles beneficiarias de las conquistas revolucionarias, como parte de la batalla por la justicia social que se inició en 1959, por el ejercicio pleno de la igualdad de derechos y oportunidades. Así lo cree también Yudeimy Irinia Rodríguez González, miembro del Secretariado Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Cienfuegos, al frente de las tareas ideológicas.

Desde 2016, la compañera está incorporada a las filas de esa organización como cuadro profesional, y sabe que no ha sido fácil tomar las riendas y asumir distintos cargos durante siete años de continuos cambios en una nación como la nuestra. “El trabajo de la FMC ha transitado por muchas etapas, y en estos últimos años me he percatado de una creciente desmotivación. Ello ha implicado que nosotras, que estamos en la vanguardia, redoblemos las acciones y la sistematicidad requerida desde la base, que propicie un mejor intercambio con las afiliadas”, expresó.

“Hoy día nos golpea una situación económica, política y social muy complicada, sumada a esa cultura patriarcal arraigada que nos hace ver en desventaja frente los hombres. Es difícil deshacerse de algo así de un día para otro, por tal motivo no cesamos en el empeño de preparar a nuestras mujeres, de inculcarles el gusto por estudiar, y así se labren un futuro y enfrenten ese mal en donde quiera que se hallen”, afirmó además Rodríguez González.

Para logralo de manera óptima, citó a la figura de la fundadora, Vilma Espín Guillois, quien en otro contexto tan adverso como el actual, tuvo el firme propósito de demostrar que las voluntades unidas y el amor de las mujeres es más grande que cualquier obstáculo.

“Trabajamos con el Programa para el Adelanto de las Mujeres, mucho más ahora de cara al venidero aniversario de la Federación, donde destaca un punto de vital importancia. La lucha constante contra la violencia de las mujeres y las niñas, para lo cual se ha creado un marco jurídico que las ampara, más un proyecto del nuevo Código Laboral que protege a las madres trabajadoras a partir de la Ley de Maternidad”, subrayó.

En el presente, las federadas cienfuegueras están inmersas en un doble proceso que ellas han denominado 65 x 95, el cual celebra los 65 años de instaurada la FMC y el 95 aniversario del natalicio de la heroína Vilma Espín, ocurrido el pasado mes de abril. Hemos llegado a la mitad de un 2025 con muchos logros y una dinámica diferente; con estrategias distintas de actualización y fortalecimiento en la base.

“Todas nuestras actividades se han potenciado desde diversos ámbitos, de la mano de instituciones maravillosas, por ejemplo, dígase la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual (ACPDI), o el seguimiento a las familias vulnerables y las intervenciones en barrios en transformación”, aseveró.

Esta federada es consciente de que también tiene que “transformarse” el pensamiento. Ha sido un proceso paulatino que ha logrado el éxito, en buena medida, gracias a los lazos de la FMC con organismos como el Ministerio de Justicia (Minjus), en la preparación, por ejemplo, de un nuevo Departamento de Defensoría Familiar para personas en situación de vulnerabilidad. En tal sentido, el Código de las Familias actual posee una relevancia notable aquí, ya que solventa desde el plano legal una cantidad nada despreciable de tópicos que años atrás no hubiesen tenido resolución.

“El Ministerio de Educación ha sido otro gran aliado, sobre todo con el ámbito de la prevención con aquellos niños, adolescentes y jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. Además, estamos unidas al proyecto titulado Que no se rompan tus sueños, cuyo núcleo es la discusión de las problemáticas que trae consigo el embarazo en edades tempranas.

“Asimismo, en días recientes tuvimos el apoyo del Minint con la realización de actividades en barrios sobre los peligros del consumo de drogas y sus consecuancias a largo y corto plazo en el ser humano”, destacó.

Durante la conversación, Rodríguez también mencionó al proyecto denominado Más oportunidades, de conjunto con el Gobierno y la Universidad de Cienfuegos, que apoya y le da vida a los emprendimientos e iniciativas laborales de mujeres en el territorio. Semejante papel tiene AgroCrece, otro proyecto patrocinado junto a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que busca realzar el quehacer de mujeres productoras, ligadas al Minaz y al Ministerio de la Agricultura.

Para las federadas no hay imposibles. Las mujeres, no solo en Cuba sino en todo el mundo han demostrado estar listas para hacer cualquier tarea. No obstante, todavía queda continuar batallando por realzar los valores espirituales por encima de los materiales, a través de una educación más profunda e igualitaria donde se supriman los vicios de la sociedad que aún las afectan.

