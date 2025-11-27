Avanza la investigación penal contra la plataforma digital El Toque

Compartir en

Según fuentes oficiales confirmaron al sitio web Razones de Cuba, las pesquisas demostraron que la organización opera como instrumento de guerra cognitiva contra Cuba, mediante mensajes destinados a generar descontento social, dividir a las familias y promover la desobediencia civil.

Resultados de la investigación confirmaron que sus acciones siguieron manuales de golpe suave y guerra de cuarta generación, con vínculos directos a entidades radicadas en el extranjero.

Los directivos identificados residen en Estados Unidos, México y España, desde donde coordinaron operaciones contra la soberanía nacional, de acuerdo con la información ofrecida.

Autoridades señalaron que los implicados podrían enfrentar procesos de extradición si viajan a terceros países, ser reclamados por órganos de cumplimiento de la ley o, en caso de arribar a Cuba, cumplir sanciones de prisión.

El informe subraya que, ante un eventual cambio de gobierno en sus países de residencia, también podrían ser extraditados para responder por los cargos formulados.

La investigación reafirma la determinación del Estado cubano de perseguir y desarticular todas las formas de terrorismo y desestabilización, actuando contra quienes integran listas de agresión a la nación.

Los sujetos identificados son los siguientes:

1- José Jasán Nieves Cárdenas.

2- Beatriz Valdés Mariño.

3- Alejandro Ulloa García.

4- Melissa Cordero Nova

5- Jessica Castro Burunate.

6- Glenda Caridad Boza Ibarra.

7- Sadiel Mederos Bermúdez.

8- Enrique Torrez Zamora.

9- Laura Roque Valero.

10- Ana Lidia García Hernández.

11- Eloy Viera Cañive.

12- Abraham Calás Torres.

13- Julio A. Fernández Estrada.

14- Yerisleydys Menéndez García.

15- Jessica Domínguez Delgado.

16- Henry Alfredo Pérez Mora.

17- Roberto Pablo Jiménez González.

18- Janet Aguilar González.

