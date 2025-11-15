Autobús Cultural, iniciativa en Siria para promover lectura y arte (+Fotos)

Compartir en

El Ministerio de Cultura de Siria puso en marcha hoy el denominado Autobús Cultural, una iniciativa itinerante destinada a acercar la literatura, el arte y diversas expresiones del conocimiento a comunidades de todo el país.

El vehículo, acondicionado como una biblioteca móvil, transporta una amplia colección de libros, novelas y cuentos para niños y adultos. A bordo participan escritores y poetas voluntarios que dinamizan la vida cultural con actividades que combinan entretenimiento y aprendizaje.

El programa incluye lecturas compartidas, talleres de escritura y dibujo, sesiones de cuentacuentos y concursos recreativos dirigidos a niños y jóvenes. Estas acciones se desarrollan en coordinación con organizaciones no gubernamentales, escuelas y grupos de voluntarios locales, de acuerdo con un cronograma que busca cubrir el mayor número posible de ciudades y pueblos.

El director de Cultura de la provincia de Damasco-campo, Muhammad Irhabi, explicó que la iniciativa responde al objetivo de democratizar el acceso al conocimiento y consolidar la presencia de la cultura en todos los barrios del país.

Subrayó que el proyecto pretende fomentar el hábito de la lectura como práctica cotidiana y fortalecer los vínculos entre la comunidad y su patrimonio cultural.

Irhabi explicó que la creación del autobús surge de la necesidad de revitalizar el panorama cultural nacional y reforzar la identidad siria, así como de acercar a las nuevas generaciones a los valores estéticos y humanos de su herencia cultural, bajo el lema “Cultura, Conciencia y Construcción”.

El Ministerio extendió el recorrido del Autobús Cultural a todas las gobernaciones del país, con el propósito de convertirlo en un puente móvil del conocimiento y en una herramienta para fortalecer la relación de la población con la lectura y las expresiones culturales.

Experiencias similares existen en otras regiones del mundo desde la década de 1930, como las bibliotecas móviles en el Reino Unido, el Bookcar en Japón o los Bibliobus en varios países de América Latina, iniciativas que han contribuido a reducir brechas culturales y a promover la creatividad entre comunidades urbanas y rurales.

