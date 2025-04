Ataque israelí contra un refugio de desplazados en la Franja de Gaza dejó 10 muertos

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

Al menos 10 civiles palestinos perdieron la vida en la madrugada de este miércoles durante el bombardeo a una escuela en la ciudad de Jafa, ubicada en la Franja de Gaza.

El portavoz de la Defensa Civil del territorio palestino, Mahmud Basal, señala que la escuela atacada sirve de refugio para desplazados por los ataques israelíes.

«Varios fueron consumidos por el fuego, y sus cuerpos estaban quemados cuando los recuperamos», aseguró el funcionario palestino.

as fuerzas israelíes atacan frecuentemente escuelas o centros de salud gazatíes, que durante el asedió de Israel se han convertido en refugio para miles de desplazados.

The first moments after the bombing of the Yaffa School in the Al-Tuffah neighborhood east of Gaza City, which was sheltering a large number of displaced people. pic.twitter.com/y4EifMrh91

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) April 23, 2025