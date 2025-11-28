Ascienden a oficiales en la Región Militar Cienfuegos

Compartir en

Más de 40 oficiales de la estructura de la Región militar Cienfuegos, la Unión de industrias militares, Fiscalía militar y la Escuela Camilo Cienfuegos recibieron este viernes, sus charreteras del grado inmediato superior por los resultados de su labor dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Motivados por el aniversario 69 del desembarco del Yate Granma, los oficiales manifestaron su compromiso con la Patria y la disposición como defensores de las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro.

La Mayor Miriam Castillo expresó el “orgullo por este momento porque significa que lo hecho hasta ahora valió para aprobar mi ascenso y mantendré mi disciplina para cumplir con las tareas futuras”.

En la ceremonia, la dirección del Ministerio del interior entregó un reconocimiento a la Región Militar y los alumnos Isaac Vázquez Naranjo y Patricia de la Hoz Sosa recibieron certificados por las menciones que alcanzaron en el concurso Amigos de las FAR.

Recién ascendido a Teniente de Fragata, el joven Raidel García Valero aseguró que este día significa “una meta cumplida, un triunfo más por mis estudios y esfuerzo diario”.

Al acto de ascenso asistieron las autoridades políticas de Cienfuegos, altos oficiales de la Región militar y dirigentes del Sindicato nacional de trabajadores civiles de la defensa.

