Amplía Biocubafarma capacidades en planta de citostáticos

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El Grupo Empresarial Biocubafarma informó desde su perfil en Facebook que la ampliación de capacidades en la planta de citostáticos de la Empresa Laboratorios Aica constituye un paso estratégico para el aseguramiento de estos medicamentos, integrantes del Programa Oncológico.

En días recientes, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, acompañado por la presidenta de Biocubafarma, doctora en ciencias Mayda Mauri Pérez, recorrió la inversión para constatar el avance de la misma.

Mauri Pérez declaró: “En la visita que realizamos con el vice primer ministro a la inversión de ampliación de capacidades productivas en la planta de citostáticos, constatamos la calidad con que los trabajadores y directivos han ejecutado este proceso, priorizando el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y sostenibilidad.”

La presidenta añadió: “La integralidad con que trabajamos este programa incluye no solo la recuperación de la producción de los citostáticos que tiene nuestra industria en el cuadro básico, sino también todo lo relacionado con la I+D, así como la logística de distribución.”

Subrayó además: “Somos conscientes de la situación actual. El recrudecimiento del bloqueo, sin lugar a dudas, impacta en los plazos de cumplimiento, pero estamos trabajando para poder reiniciar estas producciones y entregar estos medicamentos al sistema de salud. Ese es nuestro compromiso.”

La ampliación en Laboratorios Aica refuerza la estrategia nacional para garantizar el acceso a medicamentos oncológicos, en un contexto marcado por limitaciones externas y la prioridad de sostener el sistema de salud cubano.

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