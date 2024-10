Alguien como Lolita de la Colina

Compartir en

Hace tiempo Tito Gómez, uno de nuestros mejores cantantes popularizó acá en Cuba el bolero que en una de sus partes dice: “No con cualquiera, la piel se me quema por dentro y por fuera. No por cualquiera escribo un poema sin ser primavera…porque a mí cualquiera no me interesa”.

Se trata de Alguien como tú, debido a una mujer atrevidamente erótica para su tiempo: la mexicana Lolita de la Colina. Aunque sus canciones fueron muy publicitadas en América Latina, es de lamentar que su autora sea poco mencionada hoy, como sí aconteció en el pasado.

Dolores de la Colina Flores, tal es su nombre verdadero, nació en el nororiental estado de Tamaulipas en diciembre de 1940. Talentosa en varias aristas, ya que a su condición de concebir la música y letra de muchas de sus canciones, sumó la de cantante, traductora y locutora, profesión esta última que combinó con las otras.

Las cosas no le fueron fáciles al despuntar en el ámbito musical al filo de la década del 60. Es cierto que cuando empezó a componer, muchas otras féminas de su país ya habían triunfado, pero a Lolita se le estrechó el camino al ser cuestionada debido a los tabúes de aquella época.

Se le tildaba de atrevida, erótica y defensora del amor libre, algo contrastante con aquella imagen de muchacha serena y de espejuelos enormes, que daba más la impresión de una poetisa neorromántica. Mas como el talento, el virtuosismo y la calidad se imponen, su fama se abrió paso como un sol que desafía a los nubarrones que intentan ocultarlo.

De adolescente para cantar, se acompañaba con su guitarra. Fueron los primeros años en que aparecieron canciones suyas dedicadas a los amores nacientes y sus rupturas. Talentosa al fin y al cabo, compuso y cantó piezas de variados géneros que van desde la balada, el rock y la ranchera, hasta el pop, tangos y boleros.

En octubre de 1978 una canción suya obtuvo el primer lugar en la edición nacional mexicana del Festival de la OTI. Su obra Como tú, compitió en el mismo certamen a nivel internacional, alcanzando el tercer escalón. En ambas oportunidades fue interpretada por Lupita D’alessio.

Por añadidura recibió galardones del periódico Heraldo de México y de las asociaciones de Críticos, y de Críticos y Comentaristas de Arte de Miami. Recibió la Medalla “Grandes Leyendas de la Música”, y por si pareciera poco, una calle de la capital mexicana lleva su nombre.

Fue la primera mexicana que recibió el Premio “La Musa”, y en el año 2014 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Sus éxitos musicales han sido muchos. Estoy seguro de que usted, quien lee, ha escuchado uno o varios de esos títulos probablemente sin saber que lleva la firma autoral de Lolita de la Colina.

De su amplio catálogo figuran piezas memorables. Entre ellas Es que estás enamorado, grabada por ella misma. Otro título es Se me olvidó que te olvidé que en versión de Carlos Lico es la más conocida en Cuba. Imposible omitir Porque has dicho que me amas, con la que Guadalupe Pineda, con su estilo, acaricia el oído.

Con el erotismo que la identifica, Lolita de la Colina compuso Como a ti te gusta cuando antes, por 1969 escribió Dos amores incluido en el repertorio de numerosos intérpretes, aunque para mí la mejor versión corresponde al tapatío Manuel Ascanio.

Les invito a disfrutar esta creación que con poesía invita a la fidelidad en las parejas, cuando dice “no debes tener dos auroras, si el sol cada día no sale dos veces. Conserva lo que más adores, si alguien más te ansía no le perteneces”. Al final concluye: “perdóname, amigo el consejo, mírate en mi espejo, que no te suceda, no quiero que conmigo llores, de mis dos amores ninguno me queda”.

En su madurez compuso música para telenovelas mexicanas, entre otras para Muchacha de barrio, El amor no tiene nada raro y Los ricos también lloran. En cuanto a sus canciones, suman muchas otras, como Algo más que amor, Amanecer contigo, Amante, Amor prohibido y Cada vez que me desvisto. Atrevida y ocasionalmente erótica, esta tamaulipeca elegante, poética y musical venció las trabas que se impusieron a su condición de mujer.

Próxima a sus 84 años vive realizada. Con talento ascendió a la fama. Alguien como Lolita de la Colina, que logró su propósito sin renunciar a ser.

