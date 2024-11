Alfredo Landaburo “El Inquieto” llega a 45 con la misma pasión

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 58 segundos

Es la segunda crónica que me veo obligado a escribir en las últimas semanas, aunque el motivo de esta es bien diferente a la anterior. Y la obligación es real, pues está dedicada a un verdadero personaje del Inder cienfueguero, que desde hace mucho tiempo trascendió los límites de su Abreus natal, e incluso se agenció el derecho de entrar a mi árbol genealógico, pues a todo pulmón se vanagloria de ser “mi hermano”.

Se trata de Alfredo Landaburo Almaguer, quien precisamente hoy primero de noviembre llega a la impresionante cifra de 45 años como corresponsal voluntario del sistema de la radio cubana, casualmente tres días después de arribar a sus 61 de nacido.

Cuando hace más de cuatro décadas respondió a un llamado de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organización que andaba en busca de corresponsales juveniles, pocos imaginarían que el entonces imberbe “aprendiz de vocero” llegaría luego a estar presente en todos los espacios informativos de Radio Ciudad del Mar, además de otras emisoras municipales, e incluso en la prensa escrita, “atrevimiento” en el que siempre me he visto involucrado.

En los inicios, cuando laboraba en Cultura, solo dedicaba reportes a temas juveniles y vinculados con la zafra azucarera, pues al hombre “no le gustaba para nada el deporte”.

Pero llegó 1999 y comienza a trabajar en el Inder, donde ha cumplido las mil y una funciones, y ahí arrancó a dar rienda suelta a una pasión descontrolada (lo digo con conocimiento de causa) por todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva.

Jamás a descuidado la promoción y divulgación desde Abreus, buscando el tiempo que le dejaban sus roles como especialista de Relaciones y Propaganda y jefe del Programa de Atención a Atletas de su terruño. Tanta ha sido la vocación por esta labor, que incluso durante años fomentó la cantera de corresponsales en todos los centros educacionales del municipio (que son muchos).

A pesar de problemas familiares y de salud, siempre ha encontrado espacio (reitero, de manera voluntaria, sin entrada de pecunio) para hacer llegar informaciones de todo tipo, y de ello son testigos sus doce campañas en Juegos Escolares y Juveniles, y sus ocho en Torneos Pioneriles, con las que ha campeado por toda Cuba.

Ya no recuerdo exactamente el día que lo conocí, pero sí que fue en visita al municipio, donde me sirvió de excepcional guía por todo el movimiento deportivo (y también extradeportivo) del territorio. A partir de ese instante no he logrado zafarme del que bautizara hace años como “El Inquieto”, debido a su incansable afán de “hacerse sentir” como corresponsal.

Lo conozco en demasía, y hasta por su tono de voz descubro las intenciones reales de sus miles de llamadas telefónicas en el año.

Por eso no creo mucho cuando dice que sus deportes favoritos son el remo, canotaje y levantamiento de pesas, aunque sé que constituyen los puntales de Abreus en resultados, matrícula en centros de Alto Rendimiento y promociones a la Estructura Nacional. Y lo digo porque en realidad los divulga todos con el mismo empeño y emoción, y pruebas de ello están en la Serie Provincial de Béisbol y la Liga Azucarera, eventos que detalla juego por juego, con cuanta estadística, datos y pormenores existan.

Cuando conversé con él previo a este intento de reconocimiento, me soltó: “son 45 años con la misma pasión”. Así que desde el título mismo intento felicitar al Inquieto Landaburo, seguro de que todavía queda mucha información por llegarme, y a él mucha cuenta de teléfono por pagar.

Visitas: 0