Alcalde de Nueva York califica de “acto de guerra” agresión contra Venezuela

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó como un “acto de guerra” la agresión que la Administración de Donald Trump realizó sobre Venezuela la madrugada de este sábado.

“Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional”, escribió en su cuenta en X, agregando que “esta flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes residen en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos”.

Mamdani también hizo referencia al secuestro, durante la agresión —que afectó a Caracas, además de a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua—, del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Previamente, Trump anunció que ambos fueron trasladados “fuera del país”. detención confirmada posteriormente por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que exigió al Gobierno estadounidense una “prueba de vida inmediata”.

