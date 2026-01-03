Pueblos del mundo rechazan la agresión militar de EE. UU. contra Venezuela

Compartir en

Luego de que en la madrugada de este sábado Estados Unidos perpetrara una serie de bombardeos contra territorio venezolano y secuestrara al presidente Nicolás Maduro Moros, junto a su esposa, Cilia Flores, organizaciones políticas y sociales, autoridades y ciudadanos de distintos países repudiaron la agresión calificada como «un acto de guerra».

Organizaciones políticas y sociales, autoridades y ciudadanos de distintos países repudiaron el ataque y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera comandante, Cilia Flores. / Foto: EFE

Desde Cuba, autoridades y organizaciones políticas expresaron su respaldo al pueblo y al Gobierno de Venezuela, al tiempo que condenaron de manera enérgica la agresión militar de Estados Unidos.

Foto: teleSUR

Con consignas contra el imperialismo y fuertes críticas a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos en la madrugada de este sábado, ciudadanos de La Habana se concentraron en la Tribuna Antiimperialista para manifestar su rechazo a las acciones de Washington contra Venezuela.

Foto: teleSUR

Durante la concentración, los participantes condenaron el prolongado cerco contra el país sudamericano y su solidaridad con el pueblo venezolano, al que señalaron como víctima directa de una política de hostigamiento que vulnera la soberanía y la autodeterminación de las naciones.

Foto: teleSUR

En Chile, movimientos sociales y referentes políticos rechazaron el ataque y alertaron sobre la gravedad de una acción que, afirmaron, vulnera el derecho internacional y amenaza la estabilidad regional.

Foto: teleSUR

En México, sectores populares, organizaciones civiles y figuras públicas se pronunciaron en solidaridad con Venezuela y exigieron el cese inmediato de las acciones hostiles contra el país.

Manifestaciones y pronunciamientos de colectivos y activistas tuvieron lugar en Londres para denunciar la intervención estadounidense y reclamar respeto a la soberanía venezolana.

Foto: teleSUR

En Colombia, colectivos sociales y dirigentes políticos repudiaron la agresión y alertaron sobre las consecuencias que una escalada militar podría tener para la paz regional.

Diversas expresiones de solidaridad fueron transmitidas desde Quito, capital de Ecuador, donde ciudadanos y colectivos sociales condenaron con consignas, carteles y pronunciamientos públicos la ofensiva militar de Estados Unidos.

El Comité Noruego de Solidaridad con América Latina también expresó su respaldo al pueblo venezolano y al presidente constitucional Nicolás Maduro, al tiempo que exigió su liberación inmediata y el cese de las acciones que vulneran la soberanía de Venezuela.

En Argentina, ciudadanos y organizaciones repudiaron las maniobras imperialistas y, mediante carteles y pancartas, manifestaron su rechazo a las intervenciones extranjeras en América Latina, en solidaridad con Venezuela y otros pueblos de la región.

Foto: @MayukhDuke

En la India, desde la ciudad de Calcuta, manifestantes se pronunciaron en apoyo a Venezuela, lanzando consignas a favor de la soberanía del país sudamericano y condenando las acciones militares de Estados Unidos.

