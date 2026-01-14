ALBA-TCP reafirma su apoyo a Cuba en defensa de su soberanía e independencia

Compartir en

ALBA-TCP reafirmó su apoyo a Cuba en defensa de su soberanía e independencia, instando a la comunidad internacional a exigir el fin del bloqueo impuesto por EE.UU.

“El ALBA reafirma que la Carta de las Naciones Unidas constituye el fundamento esencial de la convivencia pacífica entre los Estados, al consagrar principios universales como la igualdad soberana (…), la no injerencia en los asuntos internos, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado”, declaró la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) el martes en un comunicado.

El comunicado surge en el contexto de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Cuba, lo que provocó una fuerte respuesta del gobierno cubano, tras este incidente, el presidente de EE.UU. afirmó haber tenido conversaciones con La Habana, las cuales fueron categóricamente rechazadas por el gobierno cubano.

De igual forma, ALBA-TCP pidió a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener su respaldo decidido y solidario con la República de Cuba.

“La Alianza resalta y valora la trayectoria histórica de la política exterior cubana, fundamentada en una doctrina de independencia, dignidad nacional y un profundo compromiso con el multilateralismo”, indicó.

El bloque también subrayó la importancia de establecer relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos y pueblos del mundo, basadas en principios de respeto mutuo, igualdad soberana y apego al Derecho Internacional.

Por último, ALBA-TCP enfatizó que el perfil de Cuba se sustenta en principios de “cooperación internacional”, a la vez que resaltó su valiosa contribución al “entendimiento” y “la paz” en apoyo a los países del Sur Global.

Trump emitió nuevas amenazas contra Cuba, aludiendo a operaciones contra el narcotráfico en México, después de su reciente agresión a Venezuela y el secuestro del presidente, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

