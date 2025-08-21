ALBA denuncia amenazas de EEUU contra Venezuela y la paz en Caribe

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 29 segundos

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) alerta sobre las secuelas del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, cerca de Venezuela.

Los jefes de Estado y de Gobierno del bloque regional celebraron este miércoles una reunión virtual extraordinaria para examinar “los planes de cooperación permanente” y evaluar “la coyuntura interesantemente movida”.

Los presidentes de Cuba y Bolivia, Miguel Díaz-Canel y Luis Arce, respectivamente, el de Venezuela, Nicolás Maduro, así como el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, entre otros líderes de los países miembros, asistieron al encuentro, encabezado por el líder chavista.

En su intervención, Díaz-Canel condenó la escalada de presión contra Venezuela y de amenazas contra su soberanía, y subrayó que la decisión de EE.UU. de desplegar unidades militares en el sur del Caribe es una ofensiva imperial que busca un esquema de dominación en la zona.

Por su parte, Maduro llamó a todo el mundo a defender el derecho del pueblo venezolano a la soberanía, a la paz, a la autodeterminación y a su futuro.

“La región atraviesa una coyuntura de frenesí enloquecido de amenazas por parte de los que se creen dueños del mundo”, denunció.

La cita fue organizada un día después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificara el despliegue de tres buques con 4000 militares a bordo en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, declarando que EE.UU. usará todo su poder para combatir el narcotráfico e impedir el flujo de derogas hacia su territorio.

En el mismo día, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Rander Peña, abordó la situación con 534 líderes de partidos políticos y movimientos sociales de 68 países.

Denunció que EE.UU. intenta quebrar la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en 2014 en La Habana, mediante acciones intervencionistas.

En respuesta a las amenazas estadounidenses, Maduro anunció la movilización y despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país. “Ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela ni de Suramérica”, enfatizó.

La agencia de noticias británica Reuters ha informado este jueves que se espera que los buques de guerra de EE.UU. lleguen el domingo cerca de la costa venezolana.