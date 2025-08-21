“Ideas sin perspectivas”: Rusia rechaza las iniciativas unilaterales para garantizar la seguridad de Ucrania

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 47 segundos

Rusia rechaza por completo las garantías de seguridad para Ucrania si se basan en la lógica de aislar a Rusia y confrontarla, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov. En sus palabras, Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú.

“Rusia siempre ha defendido un diálogo honesto y esos principios, esas garantías de seguridad acordadas por iniciativa de la delegación ucraniana en Estambul en abril de 2022, cuentan con nuestro apoyo. Los apoyamos entonces y los apoyamos hoy, porque se basan verdaderamente en el principio de seguridad colectiva, en el principio de seguridad indivisible. Todo lo demás, todo lo unilateral, son, por supuesto, ideas absolutamente sin perspectivas”, declaró en una rueda de prensa tras las conversaciones con su par indio.

En sus palabras, en las conversaciones entre Occidente y Ucrania, todos estos planes “están relacionados, de hecho, con la provisión de garantías mediante una intervención militar extranjera en alguna parte del territorio ucraniano”.

“Espero sinceramente que quienes traman estos planes simplemente intentan llamar la atención. Pero espero que comprendan que esto será absolutamente inaceptable para la Federación de Rusia y para todas las fuerzas políticas sensatas de Europa”.

Asimismo, agregó que la postura de Ucrania sugiere que Kiev quiere socavar los esfuerzos de paz del mandatario de EEUU, Donald Trump.

“Los objetivos que aún mantiene el actual liderazgo ucraniano, y estos objetivos sin duda son alimentados por los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev, se dirigen contra los esfuerzos del presidente Trump, con quien cooperamos activa y específicamente para encontrar maneras sostenibles a largo plazo de resolver el conflicto, con el fin de eliminar las causas profundas [del conflicto]”, declaró Lavrov en una conferencia de prensa.

Además, destacó que la parte rusa espera que fracase el plan de Europa para socavar los esfuerzos de Rusia y Estados Unidos en Alaska de eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana, ignorando los intereses de Moscú.