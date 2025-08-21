Lula es el favorito para las presidenciales de 2026, muestra una encuesta

Compartir en

En un eventual balotaje contra el actual gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas (el candidato más probable de la derecha), Lula vencería con el 43 % de los votos, frente al 35 % de su rival. En julio, los porcentajes eran de 41 % frente a 37 %, respectivamente.

Lula también vencería al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) en el caso improbable de que el líder de la ultraderecha se presente a las elecciones. Según Quaest, Lula obtendría el 47 % de los apoyos frente a 35 % de Bolsonaro, ampliando el margen de julio, cuando los porcentajes eran de 43 % y 37 %, respectivamente. El exmandatario fue inhabilitado por la Justicia para competir hasta 2030 y está siendo juzgado por intento de golpe de Estado.

