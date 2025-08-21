5 de Septiembre: resaltar el heroísmo y valor de todo un pueblo

Compartir en

Es el 5 de Septiembre una fecha memorable para Cienfuegos y toda Cuba. El pueblo de esta región centro-sureña bien lo sabe y animado por la significación histórica de la gesta acontecida en 1957, se apresta a la movilización para tomar parte en las actividades que se prevén como parte del aniversario 68 del levantamiento cívico-militar que propició que la Perla del Sur fuera libre por unas horas.

Lázara Suárez Argudín, miembro del buró provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), explicó que la Unión de Jóvenes Comunistas protagonizará, entre otras acciones, la Copa deportiva 5 de Septiembre, que incluye un juego de béisbol, el 31 de agosto; mientras el día 2 de septiembre organizará el conversatorio “Por un septiembre fidelista”, a cargo del historiador, Máster en Ciencias (M.Sc.) Adrián Millán del Valle´. En la propia jornada será la visita a familiares y combatientes de la gesta septembrina.

Hasta las comunidades llegará la historia de la Patria y de Cienfuegos, al desarrollarse -el día 3- un barrio debate en el que protagonistas de la acción compartirán con los vecinos anécdotas y detalles pocos conocidos y que deben ser atesorados, sobre todo por las nuevas generaciones. Antes, en horas de la mañana, nuevamente los jóvenes asumirán el protagonismo durante la Ruta juvenil “Por un septiembre Siempre Joven”, por las 11 tarjas que enaltecen sitios significativos relacionados con el hecho histórico que se reverencia.

La inauguración del Evento de crítica de arte Rufo Caballero, en la Galería Bulevar, en horas de la tarde; la gala político-cultural en el Teatro Terry y la Velada Juvenil, en el Museo Histórico Naval, desde las 10:00 p.m. marcarán la jornada del 4 de septiembre.

Como es habitual para la propia jornada del 5 de Septiembre, se reservan actividades de mucho simbolismo: el asalto a Cayo Loco, donde radicara el estado mayor de la Marina de Guerra, hace 68 años y el homenaje a los caídos en el edificio del Gobierno provincial y la actual secundaria básica 5 de Septiembre, otrora Colegio San Lorenzo.

En el Parque Martí, acontecerá el acto central en ocasión del Aniversario 68 del Levantamiento popular armado y una vez concluya se desarrollará la peregrinación hasta el Cementerio Tomás Acea, donde también se rinde tributo a quienes ofrendaron su vida, hace 68 años. Para las 10:00 a.m. está previsto el depósito de una ofrenda floral en el mar, en las cercanías del Centro recreativo “Los Pinitos”, en recordación de José Dionisio San Román y Alejandro González Brito, participantes en la gesta histórica, y asesinados vilmente por la tiranía batistiana.

“5 de Septiembre: Unidad, Firmeza y Victoria” es el lema que presidirá el variado programa que ya se organiza y que, al decir de Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en la provincia, devendrá no solo homenaje a los héroes y mártires del trascendental suceso, sino que será ocasión oportuna para denunciar al imperio norteamericano, cuyas apetencias extraterritoriales lo han llevado a materializar un amplio despliegue bélico en la región del Caribe.

De igual manera, la conmemoración de la fecha histórica, estimula la inauguración de obras de beneficio social, el engalanamiento de las entidades estatales y no estatales y la materialización de resultados económicos y productivos destacados en toda la provincia.

