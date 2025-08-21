Felicita ministro de Salud al Hospital Pediátrico de Cienfuegos por Título de Oro

Compartir en

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, presidente de la Junta Nacional de Acreditación envió una gran felicitación al Hospital Pediátrico Universitario “Paquito González Cueto”, de esta ciudad de Cienfuegos, que obtuvo la Acreditación Institucional, con Título de Oro, primer merecedor fuera de La Habana, luego del William Soler.

Fue evaluado por expertos externos de la Junta de Acreditación Nacional de Salud, que les otorgó, más de 95 puntos, y lo celebran alegres, por el amor, ternura, solidaridad, principios y humanismo en los servicios prestados, según constató el riguroso manual, con la calidad a nivel de cualquier país del mundo, refirió el viceministro de Salud, doctor Reynol Delfín García Moreira.

“La esperanza de los cienfuegueros, apuntó, y de todo el pueblo en que sus servicios de salud se van a mantener firmes y en que nosotros también sostendremos los indicadores del país, a pesar de las problemáticas ocasionadas por el Bloqueo Económico, Comercial y Financiero del Gobierno Estadounidense”.

Hospital sobresaliente en la calidad, asistencia, docencia, investigaciones y gestión orientado a las mejoras continuas, seguridad del paciente y a la protección a la salud, de acuerdo con las encuestas realizadas a los propios enfermos, familiares y trabajadores del centro apostándose por la alta satisfacción. Un regalo a los niños y adolescentes, consideró la doctora Ileana Morales, directora de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Salud Pública.

“En nombre de la Junta Nacional de Acreditación, de su presidente, el compañero ministro y de los demás miembros le otorgamos a la directora del Hospital y que el viceministro nos acompañe, para que haga la entrega del cuadro a ustedes, la entidad acreditada con la condición especial de Oro”.

La doctora Eyleen Palmero Díaz, directora del centro asistencial expresó lo que siente el corazón de esta gran familia, con el reconocimiento. Un faro que ilumina el camino recorrido y guía hacia donde deben ir. Una atención mucho más excelente, humana, cercana. Que el estándar debe ser siempre, el Oro.

“Y este faro también ilumina el apoyo fundamental que hemos recibido, afirmó, y por eso es un deber y un placer extender nuestro profundo agradecimiento al ministro de la Salud Pública Cubana”.

Consideró que es un fruto de las políticas de salud de la Revolución, colocando al ser humano en el centro de todo y exigiendo cada día las mejoras continuas.

Acompañaron a los visitantes y a los trabajadores del hospital, el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Armando Carranza Valladares y la gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada, entre otros.

