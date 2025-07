Al menos 20 civiles palestinos fallecieron en nuevos ataques contra la Franja de Gaza

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 24 segundos

Las fuerzas israelíes asesinaron a siete civiles mientras esperaban ayuda humanitaria en el centro del territorio palestino

Israel ha intensificado sus ataques aéreos y de artillería contra varias regiones de la Franja de Gaza, dejando este martes al menos 20 civiles muertos y decenas de heridos.

BREAKING: At least 13 Palestinian aid seekers were killed by an Israeli air attack in Gaza’s Khan Younis, sources at Nasser Medical Complex told Al Jazeera. 🔴 LIVE updates: https://t.co/GU3Puv37bR pic.twitter.com/hzhDja8BKU — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 30, 2025

De acuerdo a reportes, las fuerzas israelíes asesinaron a siete civiles mientras esperaban ayuda humanitaria en el centro de Gaza, un grave incidente que pone de relieve el peligro que enfrentan los residentes bajo bloqueo.

En otro ataque al menos una persona falleció en el barrio de Al-Zaytoun de la ciudad de Gaza, en un bombardeo selectivo, mientras que otro civil murió en una agresión en el centro de Khan Younis, en el sur de Gaza.

BREAKING: At least 13 Palestinian aid seekers were killed by an Israeli air attack in Gaza’s Khan Younis, sources at Nasser Medical Complex told Al Jazeera. 🔴 LIVE updates: https://t.co/GU3Puv37bR pic.twitter.com/hzhDja8BKU — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 30, 2025

Fuentes médicas palestinas informaron de una destrucción de edificios residenciales y viviendas, mientras los equipos de emergencia intentan recuperar a las víctimas y prestar asistencia en condiciones humanitarias cada vez más extremas y con una escasez de suministros médicos y de socorro.

Durante los ataques de este martes, las fuerzas israelíes también destruyeron un bloque residencial en la ciudad de al-Qarara, al noreste de Khan Younis, causando una devastación masiva y desplazando a numerosas familias.

Breaking | Multiple Palestinians were reported killed and others injured in Israeli occupation bombing of a group of civilians in Al-Zaytoun neighborhood east of Gaza City. pic.twitter.com/pVTMOsouxA — Quds News Network (@QudsNen) June 30, 2025

Los intensos bombardeos de artillería continuaron en el este de la ciudad de Gaza, acompañados de disparos desde vehículos militares israelíes.

Mientras tanto, un ataque con drones tuvo como objetivo a un grupo de civiles cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria en el sur de Khan Younis, dejando varios heridos.

Según fuentes sanitarias de Gaza, el número de muertos durante el lunes superó los 80, incluidos 57 fallecidos en la ciudad de Gaza y las zonas del norte del territorio palestino.

Desde el inicio de la operación israelí contra la Franja de Gaza, han fallecido 56.531 civiles, la mayoría mujeres y niños. Al menos 133.642 personas más también han resultado heridas.

Visitas: 2