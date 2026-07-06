Afirmó Petro que progresismo en Colombia pasará a resistencia activa

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que las filas del progresismo, hoy blanco de amenazas, pasarán a una fase denominada por él como resistencia activa, si el gobierno entrante agrede los derechos alcanzados.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, el mandatario planteó que el pueblo tiene derecho a defender sus logros en todo el país y en las calles.

“Hemos hecho uno de los mejores gobiernos de la historia y no robamos al pueblo. El que robe lo llevamos nosotros mismos al juez. Y por tanto ante la infinidad de amenazas en redes y sitios públicos actuaremos judicialmente”, sentenció.

Añadió el jefe de Estado que cuando el pueblo abelardista reaccione (en referencia a los seguidores del presidente electo, Abelardo De la Espriella), “y se dé cuenta que apoyó un fascismo en contra de sus propios intereses, les daremos la mano y los abrazaremos, porque somos el pueblo de Colombia, e hijos e hijas todos de la espada emancipadora de Bolívar”.

“El pueblo que votó por Abelardo sabrá lo que perdió, pero hay que decirles que ganaron con algoritmos financiados por extranjeros”, expuso Petro, quien sostiene que las elecciones fueron alteradas por dineros provenientes del gobierno de Benjamín Netanyahu y el narcotráfico.

Apuntó, no obstante, que ningún progresista debe usar la violencia, solo tomar fotos de los agresores y transmitirlas a las oficinas que se abrirán para ello.

“La persecución a un grupo civil con identidad política es un crimen contra la humanidad, y sus instigadores serán procesados. Aquí no habrá destripamiento, antes sale del poder el que lo instigue”, remarcó.

En su mensaje, el presidente también aseguró que, ante las calumnias difundidas por medios públicos, pondrá denuncias y demandas civiles por injuria a quien que se atreva “a usar sus odios y complejos a través del delito” contra él, su familia o el progresismo.

Relató cómo sus padres ancianos han sido víctimas de actos de acoso tras la proclamación de De la Espriella como presidente.

Refirió que esas mismas situaciones son sufridas ahora por decenas de miles de activistas en redes, y en las calles y vecindarios y calificó tales actos como actos de fascismo.

No obstante, señaló que ningún progresista debe responder con violencia, sino pasar a acciones judiciales que incluyan la nulidad de las elecciones, lo cual llegará a su tiempo, según manifestó.

“Nos mantenemos bajo nuestro juramento a la paz, la Constitución de 1991 y el derecho internacional al que como nación nos hemos suscrito a través de nuestras leyes y de nuestra constitución”, expresó.

Agregó que en comunidades con fuerza progresista mayoritaria y en las zonas de comunidades campesinas con tierras entregadas legítimamente, hoy amenazadas por bandas de mafiosos armados, deben constituirse las guardias de la libertad desarmadas para defender noche y día cada localidad.

“Las armas son las redes”, enfatizó Petro.

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