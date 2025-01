Adrián Romero de la Torre: un hombre que da “luz” desde las sombras

Compartir en

Hay labores que se materializan entre las sombras. No tienen un cometido palpable o visible. Sin embargo, marcan nuestras vidas y cuanto hacemos. Así sucede con el camino profesional que Adrián Romero de la Torre, especialista principal de Regímenes, de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, decidió transitar un día.

Graduado de Ingeniería Eléctrica, acumula 23 años continuos en dicha entidad, si bien en total suman 25 los entregados a la Unión Eléctrica Nacional. Nació en Holguín y en aquel territorio dio sus primeros pasos laborales, hasta trasladarse a Cienfuegos en el año 2000.

“Comencé como despachador eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional. Ahí me fui superando, pasé de categoría hasta que me hice jefe de turno, cargo en el que permanecí ocho años. Luego me incorporé a la oficina de Régimen, en calidad de especialista, de ingeniero eléctrico, con la función de realizar los estudios de cambio de lazo, los estudios de pérdida y las actualizaciones de los datos de demanda de energía a la provincia.

“Posteriormente, asumí el puesto principal de la Oficina, donde asumo todas las tareas que me da el Despacho Nacional, por el cual nos regimos directamente”, relata.

Resultados favorables en varias auditorías han colocado al Despacho Eléctrico cienfueguero entre los cuatro mejores del país. Ello enorgullece a Adrián, quien abriga el deseo de impregnar del espíritu de entrega y cumplimiento a los que vienen detrás. “Espero transmitir este estilo de trabajo a los compañeros de nueva formación. Esa es la tarea ahora: lograr la continuidad para mantener un desempeño estable, que dé frutos”, afirma.

Según explica Adrián, la función principal de “Regímenes” es llevar el control de los datos de consumo eléctrico de las subestaciones y de los objetivos de generación de la provincia, así como los de demanda de energía de las subestaciones. “También velamos por que los datos de circulación de la corriente por las líneas eléctricas 110 mil y 330 mil no se pasen de los parámetros nominales, pues una mala explotación de los elementos puede provocar un daño con graves consecuencias para la población y la economía. Todo eso lo vigilamos ahí en el Despacho Eléctrico”, comenta.

¿Considera que la sociedad advierte la labor que realizan?

A ver, no sé si usted ha sentido esa sensación de que hay profesiones de la cual la sociedad no tiene conocimiento, o carecen de contactos para saber que existen. Saben que eso está pasando, pero no dónde ni quienes son los artífices. Por ejemplo, los controladores aéreos. Todo el mundo saca pasaje, se monta en un avión, el avión sale y aterriza, pero el piloto no vuela el avión solo, lo vuela con un control. Y el controlador aéreo es igual que el despachador eléctrico. El despachador eléctrico está oculto, ese nadie lo ve, pero está ahí. Existe y es el que controla la línea, el servicio eléctrico y pone todo al alcance del cliente para que tenga servicio. Y es quien vigila los parámetros eléctricos para que todo funcione bien. Entonces, diría que directamente la población no conoce el trabajo del despachador eléctrico, pero sí lo recibe.

¿Se siente satisfecho?

Sí. Me siento realizado porque fue lo que estudié. Me he ido superando. A cada instante descubro cosas nuevas pues la electricidad no para, se renueva todos los días. Ahora están los parques solares. Es algo en lo que es necesario capacitarse, prepararse bien. Mañana aparece otra novedad y entonces hay que estar constantemente superándose para no quedarse atrás.

¿Ha contribuido a la formación de nuevos profesionales?

Como profesor directamente, no. Pero sí he ayudado en la dirección de trabajos de tesis de jóvenes estudiantes que vienen de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad Central Marta Abreu, de Las Villas, a realizar su ejercicio de graduación aquí.

¿Cuáles han sido los momentos de mayor tensión, de mayor preocupación?

¿Los momentos de mayor tensión?… Esas caídas intempestivas del Sistema Electroenergético Nacional. Habíamos tenido eventos, producto de la circulación de huracanes por el país, pero no esperábamos que la situación se pusiera tan difícil con el tema de la generación térmica. Claro, en la medida en que vayamos enfrentándonos a estas situaciones, iremos tomando experiencia.

¿Y los de mayor satisfacción?

Bueno, durante el mismo evento, conseguir dar servicio y lograr la conexión con el SEN.

¿Qué le aconsejarías a los jóvenes que cursan la carrera de Ingeniería Eléctrica u otra afín?

Que pusieran todo su empeño en aprender bien los conceptos de la electricidad y en su desarrollo personal, en la capacitación, para que puedan enfrentar retos futuros. Que aprendan a trazarse metas, pues la electricidad es un mundo muy grande y no deben quedarse estancados en una sola actividad. La electricidad es muy rica, tiene muchas ramas para desarrollarse.

Dijo que se sentía realizado, ¿con qué frase podría resumir su hoja de servicio profesional?

Hacer lo correcto en cada momento.

