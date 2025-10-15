Acontecerá III Convención Científica Internacional en Universidad de Cienfuegos

Compartir en

La Universidad “Carlos Rafael Rodríguez” de Cienfuegos (UCf), desarrollará del 28 al 31 de octubre la lll Convención Científica Internacional. El tema central de la convención es el papel de la educación, la ciencia y la tecnología en los procesos de desarrollo sostenible en nuestro país.

La jornada científica es una oportunidad para posicionar a Cienfuegos y a Cuba en el mapa científico mundial, socializar los frutos de la investigación de los docentes y estudiantes y establecer alianzas estratégicas con instituciones y expertos de alrededor del globo para enriquecer el quehacer de la universidad. La III Convención es la materialización del compromiso de la institución con la excelencia, la innovación y la proyección internacional.

La Doctora Yoanelys Mirabal Pérez —Directora de Ciencia y Técnica de la universidad— adelantó que el evento comenzará con la conferencia del Doctor Jorge Núñez Jover, Profesor Honoris Causa de la Universidad de Cienfuegos, con el título Robusteciendo la institucionalidad: la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Durante la duración de la convención se llevarán a cabo varias conferencias magistrales a cargo de expertos pertenecientes a nuestro país y a los Estados Unidos.

Desde los diferentes talleres trabajarán ejes investigativos y temáticos relacionados con la docencia y la educación superior, el desarrollo de la energía y el medioambiente, los estudios socioculturales y religiosos y elementos relacionados con la cultura física y el deporte.

Por primera vez, explicó la Doctora Dunia María González Lorenzo, Vicerrectora de Investigación y Posgrado, se desarrollará un foro científico estudiantil que contará con la participación de estudiantes de la provincia de Cienfuegos, así como de otras universidades del territorio y de otros países como Estados Unidos, Ecuador, Perú, entre otros.

