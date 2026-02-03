Acogerá La Habana desde hoy Congreso Internacional Juriscuba

Compartir en

El V Congreso Internacional JurisCuba 2026 abrirá hoy sus puertas en el Palacio de Convenciones de La Habana como un espacio privilegiado de reflexión y debate ante los grandes desafíos jurídicos de la actualidad.

Bajo el lema: “La cultura jurídica como garantía de los derechos constitucionales”, el evento, convocado por el Ministerio de Justicia, abordará entre sus temas centrales el Asesoramiento Jurídico y creación normativa, el Derecho Registral y Notarial, la transformación digital y el uso de la Inteligencia Artificial en la actividad del sector y el papel del Derecho en la política de “Tolerancia Cero” a las drogas.

La cita iniciará con la conferencia “El pensamiento del Comandante en Jefe como síntesis de la ideología de la Revolución Cubana“, a cargo de René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz, como recordatorio de la dedicatoria del cónclave al centenario del natalicio del líder revolucionario.

El Congreso, que se extenderá hasta el próximo 5 de febrero, cobra mayor relevancia en momentos en que la mayor de las Antillas desarrolla un amplio cronograma legislativo y con la participación de especialistas de varias nacionalidades reafirma la respuesta de juristas del mundo ante el recrudecimiento de la política de cerco económico aplicada por el Gobierno de Estados Unidos contra el archipiélago caribeño.

