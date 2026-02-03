Vietnam nunca olvidará apoyo de Cuba, afirma presidente Luong Cuong

Compartir en

Vietnam nunca olvidará el apoyo de Cuba en tiempos difíciles del pasado y siempre estará a su lado, compartiendo experiencias y apoyándola en la medida de sus posibilidades, afirmó hoy aquí el presidente Luong Cuong.

El jefe de Estado vietnamita hizo el pronunciamiento al recibir al ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez, quien realiza una visita a esta nación indochina en calidad de enviado especial del Partido Comunista (PCC) y el Gobierno de Cuba.

Cuong aseveró además que “Vietnam profundizará, estabilizará y mantendrá la cooperación bilateral en todos los ámbitos, maximizando las fortalezas de ambas partes para contribuir al desarrollo de cada país”.

En el contexto de la compleja situación mundial actual, consolidar y desarrollar la amistad y solidaridad especiales entre Vietnam y Cuba no es sólo responsabilidad de cada Partido y cada país, sino también la aspiración de sus pueblos, consideró.

El presidente vietnamita significó asimismo que la visita de un enviado especial del PCC y el Gobierno cubano inmediatamente después de la exitosa conclusión del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam constituye un gesto político especial que demuestra vívidamente la relación estrecha y confiable entre los dos Partidos, Estados y pueblos.

Recordó también la gloriosa historia de los nexos entre ambos países, cultivada meticulosamente por el presidente Ho Chi Minh y el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y recalcó que la relación Vietnam-Cuba “es un activo invaluable, un símbolo de los tiempos, probada por las llamas de la guerra y las vicisitudes de la historia”.

Luong Cuong, reseñó el diario Hanoi Moi, valoró altamente el éxito del “Año de la Amistad Vietnam-Cuba”, desarrollado en 2025 a propósito del 65 aniversario del establecimiento de nexos diplomáticos, y expresó su confianza en que la visita de Rodríguez y una delegación de alto nivel fortalecería aún más esta relación especial.

El enviado especial cubano, por su parte, reafirmó que Cuba siempre se ha enorgullecido de tener un amigo y camarada leal como Vietnam, y expresó su confianza en que, bajo el sabio liderazgo del Partido Comunista (PCV), seguirá logrando nuevos logros en la nueva era de desarrollo nacional.

Rodríguez transmitió también suscálidas felicitaciones a los líderes vietnamitas con motivo del 96 aniversario de la fundación del PCV y por el éxito de su recién celebrado XIV Congreso Nacional.

En el encuentro, que transcurrió en un ambiente solemne y fraternal, ambas partes acordaron implementar los compromisos y acuerdos de alto nivel, especialmente los proyectos claves de cooperación en agricultura, energía renovable y biotecnología, desarrollando así relaciones económicas acordes con el vínculo político especial existente.

El también miembro del Buró Político del PCC fue recibido la víspera por el secretario general del PCV, To Lam, y el primer ministro Pham Minh Chinh, y sostuvo conversaciones con su homólogo, el canciller vietnamita Le Hoai Trung.

